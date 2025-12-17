Más violencia en el fútbol mendocino: ¡los jugadores tuvieron que escaparse por las calles!

En un fin de año con graves hechos de violencia, ahora un plantel tuvo que escaparse por una ruta para evitar ser atacado. El video es tremendo.

Los jugadores del club visitante tuvieron que salir corriendo por las calles para evitar ser atacados.

Luego de varios episodios lamentables que se dieron durante las últimas semanas en varios partidos del fútbol mendocino, tanto de primera división como de divisiones inferiores, otro hecho que tuvo lugar este fin de semana marcó un nuevo capítulo de violencia en las canchas.

El tremendo suceso se registró en el distrito La Central, correspondiente al departamento Rivadavia, en el marco de un partido correspondiente a la Liga Rivadaviense de Fútbol, uno de los torneos más importantes y populares de toda la provincia.

Este nuevo episodio de violencia se suma a otros hechos que se sucedieron durante el último mes del año. Hace dos semanas, el partido entre Rodeo del Medio y San Martín culminó con serios incidentes entre los jugadores, al igual que el encuentro entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz durante este fin de semana por las divisiones inferiores.

Más violencia en el fútbol mendocino El domingo pasado, el Club La Central recibió al Club Juventud Unida General San Martín, en un encuentro válido por las semifinales del torneo de Primera B de la Liga Rivadaviense de Fútbol que iba a definir uno de los ascensos a la Primera A.

Liga Rivadaviense Una vez terminado el partido, que ganó el equipo visitante en la definición por penales tras haber igualado 1 a 1, los jugadores de Juventud tuvieron que salir literalmente corriendo de la cancha para evitar ser atacados por el público local.