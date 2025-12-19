La drástica decisión que tomó Ever Banega sobre su futuro en Newell's Old Boys

Roberto Sensini confirmó que el mediocampista no seguirá en la Lepra y el propio jugador analiza los próximos pasos de su carrera.

Ever Banega no seguirá en Newell’s a partir de la próxima temporada. La confirmación llegó de boca del director deportivo, Roberto Sensini, y marcó el cierre definitivo de la etapa del mediocampista en el club del que es hincha.

La decisión se hizo pública durante la presentación de la nueva dupla técnica, Sergio Gómez y Favio Orsi, que asumirá en 2026. Allí, Sensini fue claro y evitó cualquier tipo de especulación. “Es una decisión de los dos, del jugador y del club. Ya hemos tomado esa decisión”, explicó el exdefensor.

Roberto Sensini comunicó la decisión compartida con Ever Banega Ever Banega no seguirá en Newell's y su futuro es una incógnita Ever Banega no continuará en Newell's y su futuro es una incógnita. ESPN De esta manera, Banega, de 37 años, quedó con el futuro abierto. Según se supo, el volante analiza propuestas del exterior, principalmente de la MLS y también de España, aunque no se descarta que evalúe seriamente la posibilidad del retiro profesional.

El mediocampista tuvo dos etapas en Newell’s: la primera, breve, en el segundo semestre de 2014, y la segunda desde enero de 2024 hasta la actualidad. En total, jugó 85 encuentros y convirtió 6 goles, además de portar la cinta de capitán y asumir un rol de liderazgo.