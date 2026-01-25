Novak Djokovic pasó directo a cuartos del Abierto de Australia: por qué se bajó su rival

Jukub Mensik anunció su retiro del primer Grand Slam del año justo antes del cruce de octavos de final ante Novak Djokovic, que avanzó sin jugar. El motivo.

Novak Djokovic ya está entre los ocho mejores del Abierto de Australia, y sin tener que salir a la cancha. Este domingo, el serbio avanzó directamente a los cuartos de final luego de que Jakub Mensik, su próximo rival, anunciara su retiro del torneo por una lesión abdominal.

La confirmación llegó desde el propio entorno del joven checo, que utilizó sus redes sociales para explicar los motivos de la decisión. Tras realizarse estudios médicos y analizar la situación junto a su equipo, Mensik optó por no competir para no agravar una dolencia y dejó sin efecto el cruce de octavos que estaba previsto para este lunes en el Rod Laver Arena.

Mensik se bajó por lesión y Novak Djokovic ya está en cuartos de final “Es difícil escribir esto. Tras largas conversaciones con mi equipo y los médicos, y tras hacer todo lo posible por seguir adelante, lamentablemente tengo que retirarme del Open de Australia debido a una lesión abdominal que ha empeorado en los últimos partidos”, escribió el tenista de 20 años.

A pesar del golpe, el N°17 del mundo puso el foco en lo positivo de su paso por el primer Grand Slam del año. “Aunque estoy decepcionado, llegar a la cuarta ronda aquí por primera vez es algo que recordaré por mucho tiempo. Sentí muchísima energía de la afición y el ambiente en Melbourne fue realmente especial”, agregó, antes de agradecer el apoyo recibido y remarcar que ahora buscará recuperarse para volver cuanto antes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mensik_jakub_/status/2015364516566192175&partner=&hide_thread=false This is a tough one to write. After long conversations with my team and doctors and after doing everything we could to keep going, I have to unfortunately withdraw from the @AustralianOpen due to an abdominal injury that has progressed over the last matches.



Even though I’m… — Jakub Mensik (@mensik_jakub_) January 25, 2026 Para Djokovic, la baja del checo es una gran noticia. No solo se ahorra una ronda completa y varias horas de desgaste físico a los 38 años, sino que además evita enfrentar a un rival que ya le supo ganar: Mensik lo venció en 2025 en la final del Masters 1000 de Miami.