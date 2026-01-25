Alexander Zverev elogió a Cerúndolo tras vencerlo en Australia: "Mejoró mucho su juego"

Luego del triunfo, el alemán se mostró conforme con su nivel y destacó la importancia de haber jugado un partido sólido. “Tuve un gran partido, esa fue la clave de la victoria”, aseguró en diálogo con ESPN, antes de proyectar lo que viene en el certamen.

Zverev , subcampeón del torneo en la edición anterior, también se mostró optimista sobre su futuro inmediato en el certamen. “Fue un buen tenis el que pude jugar, espero poder continuar de esta manera. Ya estoy en los cuartos de final y esperemos que me queden tres partidos más acá”, agregó.

Más allá del resultado, el alemán se detuvo especialmente en el crecimiento del argentino, con quien ahora mantiene un historial equilibrado. “Él mejoró mucho su performance sobre canchas duras, mejoró mucho su revés y su servicio. Había llegado hasta acá sin ceder sets, así que tiene muy buenas actuaciones sobre esta superficie también”, subrayó sobre Cerúndolo .

El número tres del mundo también fue muy sincero al evaluar su última temporada. “Pienso que el año pasado para mí fue terrible, sobre todo después del Australian Open. Lo que pasó acá fue buenísimo, ojalá me hubiese quedado en Australia doce meses”, expresó en la entrevista al pie de cancha.

cerúndolo Francisco Cerúndolo no pudo con Alexander Zverev, pero dejó una gran imagen en el Abierto de Australia. X @CerundoloFrance

En esa misma línea, remarcó la importancia de sentirse bien desde lo físico. “El último año sufrí mucho físicamente, tuve muchos problemas en mi cuerpo. Lesiones que no me dejaban jugar al 100%. Cuando estoy sano, cuando me siento bien, soy feliz en la cancha y todo se vuelve más fácil”, añadió.

Cerúndolo valoró a Zverev pese a la derrota

Por su parte, Cerúndolo, que se despidió en octavos de final tras una semana destacada en Melbourne, también dejó conceptos fuertes sobre su rival. “Jugué un partido 6/7 puntos, normal. No jugué excelente, tampoco sentí que jugué mal. Pero sentí que del otro lado había un jugador con la jerarquía del 3 del mundo. La gente esperaba mucho porque le había ganado un par de veces pero se olvidan de la clase que jugador que es. Está top 10 hace ocho o diez años”, señaló en declaraciones a ESPN.

Además, destacó el nivel que mostró el alemán durante el encuentro: “Hoy jugó muy bien. No me dejó por ningún lado, me puso incómodo en casi todos los puntos, no me dejaba dominar. Obvio que me voy caliente por perder pero a veces el otro juega mejor que vos, no hay mucho para hacer y no queda más que felicitarlo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNtenis/status/2015357996138717450&partner=&hide_thread=false ¡Felicitaciones por el gran torneo, Francisco! Cerúndolo habló con @ESPNTenis sobre su partido ante Zverev.



Mirá el #AO26 en el Plan Premium de Disney Plus pic.twitter.com/uffuVsvEXV — ESPN Tenis (@ESPNtenis) January 25, 2026

Cerúndolo también profundizó en las dificultades tácticas que le presentó su rival. “Estaba haciendo lo mejor que podía. Me he errado alguna pelota en ataque pero yo sentía que si no la jugaba perfecta se venía un contragolpe durísimo. Movió la pelota muy bien por todos lados, corto para allá, paralelo, me saca corriendo rápido, ángulo de derecha cruzado. Tácticamente estaba muy bien parado, lo ejecutó muy bien”, explicó.

Optimismo pese a la derrota

Por último, el argentino trazó diferencias entre las superficies: “Saca una locura, todos los puntos arrancás muy mal parado. En estas canchas se hace muy fuerte. En polvo de ladrillo se puede jugar un poco más, me da más tiempo en los rallies sobre todo cuando saca él. No me gana tantos puntos gratis con el saque”.

Más allá de la eliminación, Cerúndolo destacó su semana en Melbourne y dejó un mensaje positivo. “No quiero que el partido de hoy opaque toda la semana, que me sentí jugando muy bien. El objetivo es ganar la mayor cantidad de partidos para medirse todas las semanas contra este tipo de jugadores y ver dónde estás parado. Si uno no se pone en esta posición no le juega nunca y pierde antes. Más allá de que quería ganar y me da una bronca terrible haber perdido”, concluyó.