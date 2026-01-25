¡No pudo ser! Francisco Cerúndolo se despidió del Abierto de Australia tras caer ante Zverev
Francisco Cerúndolo fue superado en sets corridos por el alemán, subcampeón vigente, y cerró su gran participación en el primer Grand Slam del año.
El recorrido de Francisco Cerúndolo en el Abierto de Australia llegó a su fin este domingo, luego de caer ante el alemán Alexander Zverev, subcampeón del certamen en 2025, en tres sets: 6-2, 6-4 y 6-4. El argentino no logró sostener su nivel ante uno de los máximos favoritos y se despidió en los octavos de final del primer Grand Slam de la temporada.
Para Cerúndolo, el desafío representaba una nueva oportunidad de vencer por primera vez en un Grand Slam a un jugador del top ten, objetivo que aún se le resiste. Si bien había derrotado a Zverev en tres de los cinco cruces previos, todos en polvo de ladrillo, nunca pudo imponerse en superficie rápida, como las canchas del Melbourne Park.
Te Podría Interesar
El partido se resolvió en dos horas y trece minutos, con un Zverev firme desde el fondo de la cancha y eficaz en los momentos clave. Así, el argentino se quedó sin opciones de extender su campaña en Australia, aunque volvió a mostrarse competitivo en un escenario de máxima exigencia.
Alexander Zverev avanzó y sueña con un título histórico
Con este triunfo, Zverev alcanzó los cuartos de final del Abierto de Australia por quinta vez en su carrera, convirtiéndose en el alemán con más presencias entre los ocho mejores del torneo, por encima de Boris Becker. El año pasado, además, fue finalista y cayó ante Jannik Sinner en sets corridos.
El alemán, que ya disputó tres finales de Grand Slam —en el US Open, Roland Garros y Australia—, mantiene intacto el objetivo de convertirse en el primer campeón alemán de un torneo grande desde 1996, cuando Becker ganó su sexto major. En la próxima ronda, Zverev se medirá con el vencedor del duelo entre el ruso Daniil Medvedev y el estadounidense Learner Tien.