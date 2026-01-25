¡No pudo ser! Francisco Cerúndolo se despidió del Abierto de Australia tras caer ante Zverev

Francisco Cerúndolo fue superado en sets corridos por el alemán, subcampeón vigente, y cerró su gran participación en el primer Grand Slam del año.

Para Cerúndolo, el desafío representaba una nueva oportunidad de vencer por primera vez en un Grand Slam a un jugador del top ten, objetivo que aún se le resiste. Si bien había derrotado a Zverev en tres de los cinco cruces previos, todos en polvo de ladrillo, nunca pudo imponerse en superficie rápida, como las canchas del Melbourne Park.

El partido se resolvió en dos horas y trece minutos, con un Zverev firme desde el fondo de la cancha y eficaz en los momentos clave. Así, el argentino se quedó sin opciones de extender su campaña en Australia, aunque volvió a mostrarse competitivo en un escenario de máxima exigencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AustralianOpen/status/2015340810397712583&partner=&hide_thread=false RELENTLESS SASCHA



Zverev reaches his 40th career Grand Slam quarterfinal#AO26 pic.twitter.com/wmJnoGVQ06 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2026 Alexander Zverev avanzó y sueña con un título histórico Con este triunfo, Zverev alcanzó los cuartos de final del Abierto de Australia por quinta vez en su carrera, convirtiéndose en el alemán con más presencias entre los ocho mejores del torneo, por encima de Boris Becker. El año pasado, además, fue finalista y cayó ante Jannik Sinner en sets corridos.