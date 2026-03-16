Deportivo Maipú recibió dos mazazos seguidos y perdió 3-1 con Atlanta en Villa Crespo
Luego de haber alcanzado el 1-1 con un gol de Gobetto, Deportivo Maipú recibió dos golpes en ocho minutos y cayó 3-1 frente al Bohemio por la Primera Nacional.
Deportivo Maipú no pudo sostener el 1-1 que había alcanzado por intermedio de Juan Pablo Gobetto, sufrió dos goles seguidos y perdió 3-1 frente a Atlanta en el estadio León Kolbovski, por la fecha 5 de la Zona B de la Primera Nacional.
Atlanta se quedó con un triunfo ante Maipú en un partido que se resolvió en el segundo tiempo. El local abrió el marcador sobre el final de la primera etapa con una palomita de Federico Bisanz, luego de un centro preciso desde la derecha.
El gol de Bizans para el 1-0 de Atlanta frente a Maipú
En el arranque del partido, el Cruzado había mostrado buenas intenciones y generó la primera situación clara con un cabezazo de Cabrera que terminó con un choque con el arquero Rago. La jugada generó fuertes reclamos de penal por parte de todo Maipú, aunque el árbitro dejó seguir.
En el complemento, el equipo mendocino llegó al empate a los 60 minutos. Tras un tiro libre jugado corto por Eggel, el centro se desvió y le quedó a Gobetto, que tras un intento fallido de taco terminó definiendo de zurda en medio de varias piernas para el 1-1.
Juan Pablo Gobetto puso el 1-1 para Maipú en Villa Crespo
La igualdad duró poco. A los 27 minutos, Atlanta volvió a ponerse en ventaja con otra aparición de Bisanz, que definió con una sutil definición por encima del arquero Galiardi.
Doblete de Federico Bisanz para el 2-1 de Atlanta
El golpe final llegó a diez minutos del cierre, cuando Fedele desbordó por la derecha y encontró a Leonel Galeano en el área para el 3-1 definitivo.
Leonel Galeano puso el 3-1 de Atlanta frente al Cruzado
Maipú no pudo reaccionar y ahora deberá enfocarse en su próximo compromiso ante Midland el próximo domingo a las 19:00 en la Fortaleza.