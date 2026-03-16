Deportivo Maipú recibió dos mazazos seguidos y perdió 3-1 con Atlanta en Villa Crespo

Luego de haber alcanzado el 1-1 con un gol de Gobetto, Deportivo Maipú recibió dos golpes en ocho minutos y cayó 3-1 frente al Bohemio por la Primera Nacional.

Deportivo Maipú cayó 3-1 frente a Atlanta en Villa Crespo y quedó en el 15° puesto de las posiciones de la Zona B en la Primera Nacional.

Deportivo Maipú no pudo sostener el 1-1 que había alcanzado por intermedio de Juan Pablo Gobetto, sufrió dos goles seguidos y perdió 3-1 frente a Atlanta en el estadio León Kolbovski, por la fecha 5 de la Zona B de la Primera Nacional.

Atlanta se quedó con un triunfo ante Maipú en un partido que se resolvió en el segundo tiempo. El local abrió el marcador sobre el final de la primera etapa con una palomita de Federico Bisanz, luego de un centro preciso desde la derecha.

El gol de Bizans para el 1-0 de Atlanta frente a Maipú Embed "Federico Bisanz"



Por el golazo del jugador de Atlanta que le gana parcialmente 1 a 0 a Deportivo Maipú. pic.twitter.com/VM6IcucpJe — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) March 17, 2026 En el arranque del partido, el Cruzado había mostrado buenas intenciones y generó la primera situación clara con un cabezazo de Cabrera que terminó con un choque con el arquero Rago. La jugada generó fuertes reclamos de penal por parte de todo Maipú, aunque el árbitro dejó seguir.

En el complemento, el equipo mendocino llegó al empate a los 60 minutos. Tras un tiro libre jugado corto por Eggel, el centro se desvió y le quedó a Gobetto, que tras un intento fallido de taco terminó definiendo de zurda en medio de varias piernas para el 1-1.

Juan Pablo Gobetto puso el 1-1 para Maipú en Villa Crespo Embed "Juan Gobetto"



Por el gol del jugador de Deportivo Maipú para el empate parcial ante Atlanta. pic.twitter.com/01BhaAOH8c — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) March 17, 2026 La igualdad duró poco. A los 27 minutos, Atlanta volvió a ponerse en ventaja con otra aparición de Bisanz, que definió con una sutil definición por encima del arquero Galiardi.