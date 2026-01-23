"Somos locales otra vez": la euforia de Francisco Cerúndolo tras su histórica actuación en Australia

Francisco Cerúndolo se mostró conmovido por el apoyo del público tras vencer a Rublev y lograr su mejor resultado en Melbourne.

Francisco Cerúndolo (21° del ranking ATP) vivió una jornada inolvidable en el Abierto de Australia, donde la hinchada argentina se hizo sentir con fuerza en Melbourne Park. Tras su victoria ante Andrey Rublev (15°), que lo depositó por primera vez en los octavos de final del certamen, el tenista se mostró emocionado por el acompañamiento de sus compatriotas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AustralianOpen/status/2014631866523918593&partner=&hide_thread=false Francisco Cerundolo, feeling the love all the way from Argentina @wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/33QUVLBww0 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2026 “Muy contento porque estoy jugando un gran tenis, sintiéndome bien adentro de la cancha. Era la tercera vez en la tercera ronda, tenía muchas ganas de ganar y sacarme esa espina. Jugué un partidazo de principio a fin contra un rival que le pega muy fuerte a la pelota: saca bien, devuelve bien, te pone mucha presión todo el tiempo”, explicó el jugador de 27 años en diálogo con ESPN.

“Mucha alegría tener tanto apoyo de la gente estando tan lejos de casa. Es una locura, lo que la gente te hace sentir es impresionante. Agradecerle a todos porque sé que es costoso venir acá. Gracias a los que madrugaron, a los que trasnocharon, muchas gracias por apoyarme. A mi familia y amigos”, destacó el pupilo de Pablo Cuevas.

Apoyo argentino para Fran Cerúndolo en el Abierto de Australia Apoyo argentino para Fran Cerúndolo en el Abierto de Australia Cerúndolo, local en Australia Luego del triunfo por 6-3, 7-6 (4) y 6-3 frente al ruso, Cerúndolo firmó la cámara con una frase que rápidamente se viralizó entre los fanáticos presentes en la cancha: “Somos locales otra vez”.