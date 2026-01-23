"Somos locales otra vez": la euforia de Francisco Cerúndolo tras su histórica actuación en Australia
Francisco Cerúndolo se mostró conmovido por el apoyo del público tras vencer a Rublev y lograr su mejor resultado en Melbourne.
Francisco Cerúndolo (21° del ranking ATP) vivió una jornada inolvidable en el Abierto de Australia, donde la hinchada argentina se hizo sentir con fuerza en Melbourne Park. Tras su victoria ante Andrey Rublev (15°), que lo depositó por primera vez en los octavos de final del certamen, el tenista se mostró emocionado por el acompañamiento de sus compatriotas.
“Muy contento porque estoy jugando un gran tenis, sintiéndome bien adentro de la cancha. Era la tercera vez en la tercera ronda, tenía muchas ganas de ganar y sacarme esa espina. Jugué un partidazo de principio a fin contra un rival que le pega muy fuerte a la pelota: saca bien, devuelve bien, te pone mucha presión todo el tiempo”, explicó el jugador de 27 años en diálogo con ESPN.
Te Podría Interesar
“Mucha alegría tener tanto apoyo de la gente estando tan lejos de casa. Es una locura, lo que la gente te hace sentir es impresionante. Agradecerle a todos porque sé que es costoso venir acá. Gracias a los que madrugaron, a los que trasnocharon, muchas gracias por apoyarme. A mi familia y amigos”, destacó el pupilo de Pablo Cuevas.
Cerúndolo, local en Australia
Luego del triunfo por 6-3, 7-6 (4) y 6-3 frente al ruso, Cerúndolo firmó la cámara con una frase que rápidamente se viralizó entre los fanáticos presentes en la cancha: “Somos locales otra vez”.
Lo que viene para Francisco Cerúndolo en Melbourne
Más allá de la celebración, el argentino ya piensa en su próximo desafío, ante el alemán Alexander Zverev (3°) o el británico Cameron Norrie (27°). “Hoy jugué bastante bien. Me gustaría subir un poco más a la red, cuestión de animarse un poco más nomás. Ajustar eso, ajustar las devoluciones. Siempre hay cosas para mejorar”, concluyó.