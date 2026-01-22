Djokovic habló de su futuro tras avanzar en el Abierto de Australia y sorprendió con sus palabras

Al ser consultado por Stan Wawrinka y Gael Monfils, que se retirarán en este 2026, Djokovic se refirió a su propia situación profesional.

Novak Djokovic, a sus 38 años, si bien no sigue siendo la máquina perfecta e invencible que solía ser hasta hace no mucho tiempo, aún se mantiene como un rival a temer. Así lo está demostrando en el corriente Abierto de Australia, en el que logró superar las primeras dos rondas barriendo a sus rivales y sin ceder ningún set.

El serbio es actualmente uno de los últimos representantes de una de las generaciones más gloriosas de la historia del tenis. Con otras leyendas como Roger Federer y Rafa Nadal fuera del circuito, él ha hablado en más de una oportunidad de su inminente retiro. Sin embargo, se resiste a colgar la raqueta en el corto plazo, como sugirió en las últimas horas al ser consultado por otras glorias como Stan Wawrinka o Gael Monfils, que dejarán la actividad profesional en este 2026.

Novak Djokovic sugirió que puede seguir jugando al tenis por 1 o 2 años más Novak Djokovic sugirió que puede seguir jugando al tenis por 1 o 2 años más "Monfils y Wawrinka han dejado un legado muy muy grande como jugadores y aún más como personas. Los dos son muy amables dentro de la cancha y en los vestuarios. Son amigos y tengo mucho respeto de mi parte", comenzó a exponer Nole en diálogo con ESPN luego de su victoria sobre el italiano Francesco Maestrelli.

Gael Monfils 2 El francés Gael Monfils ya quedó eliminado del Australian Open. EFE El francés de 39 años, que supo ser 6° en el Ranking ATP en 2016 y ganó un total de 13 títulos, ya se despidió de Australia al caer en primera ronda ante el local Dane Sweeny. El suizo de 40, en tanto, que llegó a ser N°3 del mundo, ganó 3 Grand Slams, un oro olímpico en 2008 y la Copa Davis en 2014, continúa en competencia tras superar sus primeros dos partidos.