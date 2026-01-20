El llamativo entrenamiento de Carlos Alcaraz para mejorar su saque y la inesperada reacción de Djokovic

Mientras el foco mediático sigue puesto en su separación de Juan Carlos Ferrero , Carlos Alcaraz eligió concentrarse en lo deportivo y avanzar con su nueva etapa junto a Samuel López, quien asumió como entrenador principal. El gran objetivo del murciano es el Australian Open 2026, torneo que aún no figura en su palmarés.

El certamen de Melbourne representa una oportunidad histórica: si logra consagrarse, Alcaraz se convertirá en el tenista masculino más joven de la Era Open en completar el Career Slam, superando la marca de Rafael Nadal. Por eso, su preparación de pretemporada está enfocada en detalles técnicos que puedan marcar la diferencia.

López, quien ya venía trabajando con él desde el año pasado cuando reemplazaba a Ferrero en algunos torneos, tomó ahora un rol central en la planificación, con especial énfasis en uno de los aspectos que más evolucionó en los últimos meses: el saque.

En redes sociales se viralizó un entrenamiento en el que se observa al nuevo preparador sosteniendo una pequeña canasta frente a Alcaraz , con el desafío de encestar la pelota mientras realiza el gesto previo al saque. El objetivo es lograr un lanzamiento más alto y un ángulo específico para optimizar el impacto, una técnica que ya utilizó Novak Djokovic .

Justamente, el serbio es uno de los mejores exponentes del circuito en ese rubro, algo que volvió a quedar claro en Melbourne al sumar 14 aces y perder apenas cinco puntos con su servicio ante Pedro Martínez.

La reacción de Djokovic

Las similitudes entre ambos saques no pasaron inadvertidas y el propio Alcaraz se refirió al tema: “No pensaba en hacer el mismo servicio que Djokovic. Pero al final, incluso yo veo las similitudes”.

Djokovic se lo tomó con humor y lanzó una frase que no pasó desapercibida: “En cuanto vi su saque, le envié un mensaje diciéndole que teníamos que hablar sobre los derechos de autor”. Y agregó entre risas: “En cada ace que haga aquí, espero que me haga un pago. Veremos si cumple con el acuerdo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Big3Tennis/status/2011014543812800519&partner=&hide_thread=false Djokovic and Alcaraz serves, side by side pic.twitter.com/WdzgBixP09 — The Big Three (@Big3Tennis) January 13, 2026

Con nuevo liderazgo en su equipo, ajustes técnicos y un desafío histórico en el horizonte, Alcaraz se alista para una temporada clave en la que buscará completar su colección de títulos grandes.