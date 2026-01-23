Ante el interés de Estudiantes, Racing tomó una fuerte medida con Rojo antes del debut

Marcos Rojo fue uno de los fichajes de mayor renombre en Racing y todo el fútbol argentino el pasado mercado de pases invernal de 2025. Y más repercusión causó todo lo que costó que pudieran habilitarlo para jugar la Liga Profesional, ya que en un principio solo podía disputar la Copa Argentina y la Libertadores.

Con contrato vigente hasta junio, Estudiantes de La Plata manifestó esta semana su intención de repatriarlo para este 2026. Si bien en un principio en Avellaneda parecían descartar esta posibilidad, ya que Gustavo Costas lo tenía en consideración para la temporada, la situación cambió en las últimas horas y la Academia tomó una fuerte decisión que aparenta anticipar el desenlace final.

Marcos Rojo no fue convocado en Racing para el debut ante Gimnasia Convocados Racing vs Gimnasia La Plata @RacingClub Es que este viernes por la noche, el cuadro blanquiceleste publicó la lista de convocados para el debut en el Apertura del sábado ante Gimnasia y Esgrima La Plata, y el defensor central de 35 años no aparece en la nómina. El ex Boca había formado parte de todos los trabajos de preparación y no acusó ningún problema físico que amerite su ausencia en el partido.

Si bien desde el club no dieron ninguna justificación para marginarlo -más que por una decisión táctica, lo que no resulta muy convincente-, todo parece indicar que hay un malestar tanto con el jugador como con Estudiantes, ya que tendrían entre sí acordado de palabra su nuevo contrato con la institución platense.