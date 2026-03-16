Sufre Úbeda: la noticia que preocupa en Boca tras el empate ante Unión en Santa Fe

Boca podría recibir a Instituto de Córdoba en la Bombonera el próximo domingo con una nueva baja de peso.

Si bien mejoró en cuanto al juego y lleva 6 partidos sin perder en el Apertura, a Boca Juniors le sigue costando horrores poder sumar de a tres y apenas ganó uno solo de los mencionados encuentros. Anoche igualó 1-1 como visitante contra Unión de Santa Fe y volvió a dejar a los hinchas con un mal sabor de boca.

Claudio Úbeda sigue caminando por la cornisa y sabe que necesita con urgencia obtener mejores resultados. El próximo domingo recibirá a Instituto de Córdoba por la fecha 12 con la obligación de obtener una victoria ante su gente tras empatar en sus últimas tres presentaciones en la Bombonera. Y para este duelo, podría tener que lamentarse de una nueva baja de peso.

Santiago Ascacíbar puede haberse lastimado y podría ser baja ante Instituto Unión de Santa Fe vs Boca Apertura 2026 Santiago Ruso Ascacibar El Ruso Ascacíbar no pudo finalizar el encuentro ante Unión. Fotobaires Es que hay preocupación por Santiago Ascacíbar, quien ayer en el 15 de Abril salió reemplazado por Ander Herrera en el arranque del segundo tiempo, a los 51 minutos, por un dolor en el isquiotibial izquierdo. Al parecer, no se trató de una molestia aislada ni pasajera y podría constituir una lesión concreta.

En ese sentido, el Ruso será sometido en las próximas horas a estudios médicos para confirmar de qué tipo de dolencia se trata y se espera que entre este lunes y el martes se conozca el parte oficial. A falta de una confirmación, en la Ribera temen el peor escenario y es muy probable que se pierda el duelo contra la Gloria.