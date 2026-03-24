Boca confirmó la lesión de Agustín Marchesín y ya sabe cuántos partidos estará afuera

Agustín Marchesín sufrió un desgarro grado 3 en el aductor derecho y se perderá varios encuentros clave para Boca.

Se confirmó la lesión de Marchesín y Boca pierde a su arquero por varias semanas.

Boca recibió un golpe importante en el inicio de la semana: el club confirmó la lesión de Agustín Marchesín y ya sabe que lo perderá por varias semanas. El arquero, que salió con molestias en el partido ante Instituto, sufrió un desgarro grado 3 en el aductor derecho.

"Agustín Marchesín presenta una lesión Grado 3 del aductor derecho", informó oficialmente la institución en su parte médico, dejando en claro la gravedad del cuadro. A partir de ahora, el experimentado arquero comenzará su proceso de recuperación con el objetivo de volver lo antes posible.

El parte médico de Boca sobre la lesión de Agustín Marchesín Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2036454466593890545&partner=&hide_thread=false #ParteMédicoAgustín Marchesín presenta una lesión Grado 3 del aductor derecho.Depto. Médico Fútbol Profesional. pic.twitter.com/khmFbOXBVE — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) March 24, 2026 Cuánto tiempo estará Marchesín fuera de las canchas Por los plazos habituales para este tipo de lesión, Marchesín estará al menos tres semanas fuera de las canchas, lo que lo deja automáticamente descartado para el debut de Boca en la Copa Libertadores ante Universidad Católica, el martes 7 de abril.

En el cuerpo técnico la idea es no apurar los tiempos, con el foco puesto en que pueda llegar en condiciones al Superclásico frente a River, previsto para el fin de semana del 19 de abril. Todo dependerá de su evolución en los próximos días.