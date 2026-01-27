Boca anunció a Santiago Ascacibar como refuerzo y rompe el mercado: el comunicado

Se terminó lo que se daba y, tras días de negociaciones, se confirmó uno de los pases del año: Santiago Ascacibar será el segundo refuerzo de Boca. El acuerdo con Estudiantes es total y el Xeneize ya comunicó que el mediocampista de 28 años se realizará los exámenes médicos para luego firmar un contrato que lo ligará al club por los próximos cuatro años.