Boca anunció a Santiago Ascacibar como refuerzo y rompe el mercado: el comunicado

Boca confirmó el acuerdo con Estudiantes por Santiago Ascacibar, quien firmará contrato con el club por cuatro años. Revisión y firma en las próximas horas.

Brian Mestre

Ahora sí, confirmado: Ascacibar será nuevo jugador de Boca.

Foto: Nicolás Aguilera

Se terminó lo que se daba y, tras días de negociaciones, se confirmó uno de los pases del año: Santiago Ascacibar será el segundo refuerzo de Boca. El acuerdo con Estudiantes es total y el Xeneize ya comunicó que el mediocampista de 28 años se realizará los exámenes médicos para luego firmar un contrato que lo ligará al club por los próximos cuatro años.

Oficial: Boca anunció la llegada de Santiago Ascacibar como segundo refuerzo

