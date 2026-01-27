Boca anunció a Santiago Ascacibar como refuerzo y rompe el mercado: el comunicado
Boca confirmó el acuerdo con Estudiantes por Santiago Ascacibar, quien firmará contrato con el club por cuatro años. Revisión y firma en las próximas horas.
Se terminó lo que se daba y, tras días de negociaciones, se confirmó uno de los pases del año: Santiago Ascacibar será el segundo refuerzo de Boca. El acuerdo con Estudiantes es total y el Xeneize ya comunicó que el mediocampista de 28 años se realizará los exámenes médicos para luego firmar un contrato que lo ligará al club por los próximos cuatro años.
Nota en construcción...