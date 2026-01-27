El desastroso estado del campo de juego de Racing a horas de recibir a Central: qué pasó

En las redes sociales se viralizaron fotos de un Cilindro de Avellaneda que estará lejos de las condiciones normales para el Racing-Central. El comunicado del club.

El partidazo entre Racing y Rosario Central será uno de los grandes atractivos que tendrá la fecha 2 del Torneo Apertura. Sin embargo, el foco se corrió a un lugar completamente inesperado: el Cilindro de Avellaneda, un escenario que encendió las alarmas y genera mucha preocupación.

En la previa al duelo que enfrentará a dos candidatos, en las redes sociales se viralizaron imágenes que expusieron el deplorable estado del campo de juego del estadio Presidente Perón. A menos de 48 horas del match, que se jugará este miércoles a las 19, el césped está muy mal por un proceso que, según explicó el club, se encuentra "todavía en evolución".

"Como se informó oportunamente, el cambio del césped comenzó en el inicio de 2025 con modificaciones de fondo. En los primeros días de 2026 se procedió a la remoción del piso de invierno mediante el uso de sustancias químicas y, luego, al sembrado de una nueva carpeta vegetal ry grass", manifestó Racing, tras el gran revuelo que generaron las fotos de la cancha.

Video: así está el Cilindro de Avellaneda antes del Racing-Central El Cilindro, en estado deplorable a horas del Racing-Central por la fecha 2. El Cilindro, en estado deplorable a horas del Racing-Central por la fecha 2. Video: @Sacostaracing El último partido del equipo de Gustavo Costas en el Cilindro fue el 1° de diciembre, en la victoria por penales ante Tigre que clasificó a la Academia a las semifinales del Clausura. Luego, el 10 de dicho mes, el equipo femenino jugó la final de ida ante Belgrano y, desde entonces, no volvió a rodar la pelota en Avellaneda.

A raíz de esto, la institución comunicó: "La fecha elegida se debió a que la temporada de Primera finalizó avanzado diciembre, lo que demoró el inicio de los trabajos. Por otro lado, la falta de lluvias influyó drásticamente en los tiempos de desarrollo porque representa un aspecto clave para el crecimiento de un césped joven. Se espera que en las próximas dos semanas, con un clima más adecuado, la mejora se dé en forma sostenida".