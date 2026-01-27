Sorpresivo: Pol Fernández fue anunciado en un importante club argentino tras descender con Godoy Cruz

Luego rescindir su contrato Godoy Cruz, Pol Fernández fue anunciado oficialmente en un equipo que jugará la Copa Libertadores 2026. Los detalles.

El 2025 de Pol Fernández fue uno de los años más caóticos de su carrera. El mediocampista de 28 cerró la temporada con un dato tan atípico como abrumador: descendió con la camiseta de Godoy Cruz y también con la de Fortaleza (bajó a la Serie B de Brasil), donde jugó hasta mitad de año.

Bomba: Pol Fernández jugará la Libertadores con Rosario Central Tras rescindir su contrato con el equipo mendocino e irse en libertad de acción, el experimentado volante surgido en Boca volverá a jugar en uno de los clubes más importantes del fútbol argentino: Rosario Central, quien en las últimas horas del lunes anunció su vuelta luego de 12 años.

"Les anunciamos oficialmente que Guillermo "Pol" Fernández es nuevo jugador del Club Atlético Rosario Central", publicó el club rosarino en sus redes sociales. La noticia sorprendió a todos porque su nombre no había trascendido en el mercado canalla, donde firmará contrato por un año e iniciará su segundo ciclo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/2015966265974689827&partner=&hide_thread=false Pol Fernández es nuevo jugador de Rosario Central



El volante tendrá su segunda etapa en el Club. https://t.co/YwLpiEKVpa



¡Bienvenido nuevamente a Central, Pol! pic.twitter.com/Fl1btbM3Ly — Rosario Central (@RosarioCentral) January 27, 2026 Los números de su primer ciclo en el club rosarino Es que el mediocampista ya tuvo un paso por Central allá por 2013, cuando llegó a préstamo desde Boca para afrontar el segundo semestre. Sin embargo, en aquella ocasión su paso fue fugaz y sin pena ni gloria: disputó apenas 7 partidos y no marcó goles ni brindó asistencias.