La durísima sanción de Conmebol contra Racing para el partido decisivo ante Sportivo Luqueño

Racing tiene todo para clasificarse a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Para eso debe superar a Sportivo Luqueño en un duelo clave por la competencia, en la que se encuentra primera del Grupo H con 12 puntos. La Academia comparte cima junto a RB Bragantino, sin embargo, la diferencia de gol hace que sea casi un hecho que quede primero si gana el encuentro.

Para ese compromiso, que va a disputarse el próximo martes 28 de mayo desde las 21.30, Racing esperaba que el Cilindro de Avellaneda sea una fiesta para recibir a su equipo, aunque por el mal estado del campo de juego todo parece indicar que le quitarán la localía en ese estadio.

El Cilindro de Avellaneda no albergará el partido.

Fue la Conmebol la que "castigó" a Racing a mudarse de cancha, tras hacer la inspección en el césped, la cual no superó el estadio. La Conmebol programó a disputar el partido en el estadio Ciudad de Lanús, del equipo Granate. Sin embargo, desde la dirigencia de la Academia no pierden la ilusión de mejorar el césped para poder albergar el encuentro.

La alerta en Conmebol se activó luego de ver las imágenes del césped durante el desarrollo del último partido de la Academia ante Argentinos, en el que venció el equipo de Costas por 3-0. Allí se vio en muy mal estado, principalmente la zona de la entrada en calor.

La realidad es que el campo de juego del Cilindro no logra recuperarse luego de que allí se lleve a cabo el recital del artista Wos. Las bajas temperaturas no contribuyen en el trabajo de los profesionales para ponerlo en condiciones. Si la dirigencia de Racing no puede poner el Cilindro en condiciones, no solo deberá pagar el alquiler del estadio de Lanús sino que perderá su casa para un partido clave para evitar los 16avos. Para colmo, al otro día el Grana debe jugar su partido ante Cuiabá.