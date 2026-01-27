Video: el patadón a Alan Velasco en Boca-Riestra que lo dejará dos meses afuera de las canchas

A los 54 minutos, Alan Velasco recibió una fuerte infracción de un jugador de Riestra que fue directo a bajarlo y lo terminó lesionando feo.

La lesión de Alan Velasco fue un mazazo para un Boca al que no le sobran alternativas en el puesto. Tras la victoria 1-0 ante Deportivo Riestra en la Bombonera, se confirmó que el ex Independiente sufrió un esguince de rodilla que lo hará perderse gran parte de un Torneo Apertura que apenas empieza a desperezarse.

El duro parte médico de Alan Velasco Ya su salida a los en el complemento hacía pensar lo peor luego de que se lo viera en el banco con la pierna cubierta de hielo, en una imagen que no tomó mucha trascendencia en el momento pero que horas después confirmó lo peor: distensión grado 2 del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, un duro diagnóstico que lo dejará afuera de las canchas por los próximos dos meses.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2015858517094158843&partner=&hide_thread=false #ParteMédico



El jugador Alan Velasco sufrió una distensión Grado 2 del Ligamento colateral medial de la rodilla izquierda.



Depto. Médico Fútbol Profesional pic.twitter.com/L7bUEjREhn — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 26, 2026 No obstante, después de que se conociera el parte médico de Velasco se viralizó en redes del momento exacto en el que se produjo la lesión. Y no se trató de una jugada aislada ni mucho menos, sino más bien de un patadón de un Riestra que, fiel a su estilo, fue a la Bombonera a hacer sentir su rigor desde el minuto cero.

Video: así se produjo la lesión del ex Independiente vs. Riestra La jugada tuvo lugar a los 54 minutos, con el partido todavía 0-0. El 20 xeneize encaró a dos jugadores y, a la hora de eludir al tercero, se llevó un tremendo patadón de Miguel Barbieri. El zaguero rival lo cruzó de frente con la rodilla y lo impactó de lleno en la pierna izquierda, una acción que minutos más tarde derivó en la salida del enganche de Boca producto del dolor.