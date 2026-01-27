Independiente Rivadavia visita a Huracán por la segunda fecha del Torneo Apertura: hora y TV

La Lepra se mide este martes con el Globo en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la Zona B del Torneo Apertura.

Independiente Rivadavia se presentará este martes frente a Huracán, por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El cruce entre la Lepra y el Globo, correspondiente a la Zona B, se disputará desde las 20 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en Parque Patricios.

El encuentro contará con el arbitraje de Juan Pafundi y será televisado en vivo por la señal ESPN Premium, en un duelo que promete intensidad entre dos equipos que buscan afirmarse en el arranque del certamen.

Independiente Rivadavia y un arranque que ilusiona Independiente Rivadavia, vigente campeón de la Copa Argentina, tuvo un comienzo de temporada que despertó entusiasmo entre sus hinchas. En ese certamen eliminó a Estudiantes de Buenos Aires y avanzó a los 16avos de final, mientras que en el torneo local superó por 2 a 1 a Atlético Tucumán en la primera jornada.

Formación Independiente Rivadavia fecha 1 Apertura 2026 Independiente Rivadavia logró un importante triunfo en su estreno en casa. @CSIRoficial Ese rendimiento le permitió al Azul consolidar una base competitiva y presentarse en Parque Patricios con expectativas de protagonismo, frente a un Huracán que buscará hacerse fuerte en casa.