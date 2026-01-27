Independiente Rivadavia visita a Huracán por la segunda fecha del Torneo Apertura: hora y TV
La Lepra se mide este martes con el Globo en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la Zona B del Torneo Apertura.
Independiente Rivadavia se presentará este martes frente a Huracán, por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El cruce entre la Lepra y el Globo, correspondiente a la Zona B, se disputará desde las 20 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en Parque Patricios.
El encuentro contará con el arbitraje de Juan Pafundi y será televisado en vivo por la señal ESPN Premium, en un duelo que promete intensidad entre dos equipos que buscan afirmarse en el arranque del certamen.
El equipo dirigido por Alfredo Berti llega con confianza luego del triunfo como local ante Atlético Tucumán en el debut. Ahora, el Azul del Parque intentará extender su buen momento y sumar su segunda victoria consecutiva en el Torneo Apertura.
Independiente Rivadavia y un arranque que ilusiona
Independiente Rivadavia, vigente campeón de la Copa Argentina, tuvo un comienzo de temporada que despertó entusiasmo entre sus hinchas. En ese certamen eliminó a Estudiantes de Buenos Aires y avanzó a los 16avos de final, mientras que en el torneo local superó por 2 a 1 a Atlético Tucumán en la primera jornada.
Ese rendimiento le permitió al Azul consolidar una base competitiva y presentarse en Parque Patricios con expectativas de protagonismo, frente a un Huracán que buscará hacerse fuerte en casa.
No todo es alegría por estos días en el parque: el delantero Álex Arce sufrió una fractura de clavícula en el partido ante el Decano, por lo que estará fuera de las canchas entre cuatro y cinco semanas. Su lugar en el once inicial sería ocupado por Fabrizio Sartori Prieto.
Probables formaciones
Huracán: Hernán Galíndez; Leandro Lescano, Nahuén Paz, Fabio Pereyra, Federico Vera; Oscar Cortés, Facundo Waller, Leonardo Gil, Erik Ramírez; Jordy Caicedo y Emmanuel Ojeda. DT: Diego Martínez.
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, José Florentín, Gonzalo Ríos; Matías Fernández; Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
- Estadio: Huracán.
- Árbitro: Juan Pafundi.
- Hora: 20.
- TV: ESPN Premium.