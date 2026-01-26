Problema serio para Berti: Independiente Rivadavia sufrió una baja sensible antes de una seguidilla clave

El arranque ideal de la Lepra tuvo un freno inesperado: uno de sus pilares sufrió una dura lesión y no podrá estar en varios compromisos importantes.

El gran inicio de 2026 para Independiente Rivadavia se vio opacado tras confirmarse la lesión de una de las figuras del equipo de Alfredo Berti. La Lepra venía de vencer a Estudiantes de Caseros en Copa Argentina y en el inicio del Torneo Apertura a Atlético Tucumán, pero este lunes recibió una noticia que encendió las alarmas en el Parque.

El delantero Álex Arce, uno de los jugadores más importantes del plantel y una pieza clave para el funcionamiento ofensivo del equipo del Loco Berti, sufrió una fractura en la clavícula en el encuentro frente al Decano tucumano, disputado bajo una fuerte tormenta que obligó a interrumpir el encuentro durante varios minutos. En una disputa sobre el final, el "9" cayó mal y quedó visiblemente dolorido, por lo que debió ser reemplazado en el minuto 90.

Cuánto tiempo estará afuera Álex Arce y qué partidos se perderá Alex Arce con la Copa Argentina Tras una asistencia de Studer, el capitán Alex Arce puso el 1-0 con un frentazo implacable y la Lepra le gana a Estudiantes en su estreno en 2026. @Copa_Argentina Tras los estudios realizados, se confirmó la gravedad del golpe. En consecuencia, el paraguayo se perderá, como mínimo, cinco compromisos y recién apuntaría a regresar a principios de febrero, cuando Independiente Rivadavia reciba a River. Antes, deberá afrontar una seguidilla exigente ante Independiente y Racing.

Más allá de esta baja, en el club confían en que Arce llegue sin inconvenientes al debut en la Copa Libertadores, cuyo sorteo será el 18 de marzo y comenzará a fines de ese mes. En su paso por la Lepra, el delantero acumula 33 goles en 51 partidos, tras ser campeón de la Primera Nacional, pasar por Liga de Quito y volver en 2025 para consagrarse campeón de la Copa Argentina.