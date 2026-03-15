El debut que duró minutos: la verdadera razón por la que Macagno salió del arco de la Lepra antes de los 15

El arquero de la Lepra sintió un tirón en pleno debut y dejó la cancha ante de los 15 minutos. Mañana le harán estudios: temen una rotura fibrilar importante.

El debut de Ramiro Macagno en Independiente Rivadavia duró apenas unos minutos y dejó una escena inesperada en el partido frente a Gimnasia y Esgrima La Plata. El arquero, que había sido elegido por Alfredo Berti para custodiar el arco leproso, debió abandonar el campo antes del cuarto de hora por una molestia física que encendió las alarmas.

El guardameta estaba disputando su primer partido oficial con la Lepra cuando, tras algunas intervenciones en el inicio del encuentro, sintió un tirón muscular que le impidió continuar. La situación obligó al cuerpo técnico a mover rápidamente el banco y enviar al campo a Nicolás Bolcato, que terminó ocupando su lugar en el arco azul.

En su debut, Macagno debio salir antes de los 15 minutos Ramiro Macagno se lesionó en su primera titularidad con la Lepra Ramiro Macagno se lesionó en su primera titularidad con la Lepra El momento fue particularmente amargo para Macagno. El arquero había llegado esta temporada al club mendocino tras su paso por el fútbol europeo y esperaba consolidarse como titular. Sin embargo, su estreno quedó marcado por esta salida temprana que cambió el rumbo del partido desde el arranque.

Más allá de la preocupación inicial por la lesión, la Lepra logró recomponerse en el juego y terminaría protagonizando un partido lleno de emociones en La Plata. Pero la imagen del arquero saliendo antes de los 15 minutos fue una de las escenas que más llamó la atención del encuentro.