Presenta:

Deportes

|

Independiente Rivadavia

Triunfazo de Independiente Rivadavia: agónico 3-2 a Gimnasia en La Plata y puntero en soledad

La Lepra, que lo perdía dos veces, se hizo gigante en el Bosque y le ganó al Lobo con goles de Sartori, Florentín y Enzo Martínez (en contra a los 49' ST).

MDZ Deportes

Independiente Rivadavia y una victoria ante Gimnasia que lo pone arriba de todos en la Zona B con 20 puntos.

Independiente Rivadavia y una victoria ante Gimnasia que lo pone arriba de todos en la Zona B con 20 puntos.

FotoBaires

Independiente Rivadavia se recuperó del cachetazo de Barracas Central

El cabezazo de Martínez para el 1-0 de Gimnasia

Enzo Martínez marcó el 1-0 de Gimnasia ante Independiente Rivadavia a los 2 minutos.

Enzo Martínez marcó el 1-0 de Gimnasia ante Independiente Rivadavia a los 2 minutos.

Centro de Villa y cabezazo de Sartori para el 1-1 de Independiente Rivadavia

El gol de Federico Sartori para el 1-1 de Independiente Rivadavia ante Gimnasia en La Plata.

El gol de Federico Sartori para el 1-1 de Independiente Rivadavia ante Gimnasia en La Plata.

Bonifacio no pudo rechazar y el Chelo Torres volvió a poner en ventaja al Lobo

Marcelo Torres puso el 2-1 de Gimnasia ante Independiente Rivadavia.

Marcelo Torres puso el 2-1 de Gimnasia ante Independiente Rivadavia.

Florentín volvió a empatar el partido para la Lepra

El gol de José Florentín para el 2-2 de Independiente Rivadavia ante Gimnasia en La Plata.

El gol de José Florentín para el 2-2 de Independiente Rivadavia ante Gimnasia en La Plata.

Nota en construcción...

El minuto a minuto de Gimnasia de La Plata-Independiente Rivadavia

Embed

Archivado en

Notas Relacionadas