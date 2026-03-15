Triunfazo de Independiente Rivadavia: agónico 3-2 a Gimnasia en La Plata y puntero en soledad
La Lepra, que lo perdía dos veces, se hizo gigante en el Bosque y le ganó al Lobo con goles de Sartori, Florentín y Enzo Martínez (en contra a los 49' ST).
Independiente Rivadavia se recuperó del cachetazo de Barracas Central
El cabezazo de Martínez para el 1-0 de Gimnasia
Centro de Villa y cabezazo de Sartori para el 1-1 de Independiente Rivadavia
Bonifacio no pudo rechazar y el Chelo Torres volvió a poner en ventaja al Lobo
Florentín volvió a empatar el partido para la Lepra
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