Florentín develó el secreto de Independiente Rivadavia tras el triunfo en La Plata
José Florentín fue figura en el triunfo de Independiente Rivadavia ante Gimnasia La Plata en un partido intenso y muy disputado.
Independiente Rivadavia consiguió una importante victoria frente a Gimnasia y Esgrima de La plata en un partido intenso y muy disputado. Uno de los jugadores más destacados del encuentro fue José Florentín, quien volvió a ser determinante en el equipo azul.
Tras el partido, el mediocampista analizó el desarrollo del encuentro y destacó el esfuerzo colectivo para quedarse con los tres puntos. "Nuestro amor propio es la clave de este equipo".
“La verdad que fue un partido muy peleado, hacía mucho calor y son encuentros que se juegan así, muy friccionados. Veníamos a buscar el triunfo y se nos dio”, expresó Florentín.
El futbolista remarcó además la actitud del equipo para sobreponerse a las dificultades del juego.
“Siempre insistimos en luchar y buscar. Si no sale el juego, tenemos que correr y meter. Es el trabajo de todo el equipo lo que nos permitió volver a ganar”, afirmó.
Con esta victoria, Independiente Rivadavia continúa sumando puntos importantes en el torneo y mantiene firme su objetivo de seguir creciendo en la competencia.
“Era importante ganar para seguir sumando en nuestro objetivo”, concluyó el mediocampista paraguayo.