Florentín develó el secreto de Independiente Rivadavia tras el triunfo en La Plata

Independiente Rivadavia consiguió una importante victoria frente a Gimnasia y Esgrima de La plata en un partido intenso y muy disputado. Uno de los jugadores más destacados del encuentro fue José Florentín, quien volvió a ser determinante en el equipo azul.

Tras el partido, el mediocampista analizó el desarrollo del encuentro y destacó el esfuerzo colectivo para quedarse con los tres puntos. "Nuestro amor propio es la clave de este equipo".

“La verdad que fue un partido muy peleado, hacía mucho calor y son encuentros que se juegan así, muy friccionados. Veníamos a buscar el triunfo y se nos dio”, expresó Florentín.

Florentin gol en La Plata

El futbolista remarcó además la actitud del equipo para sobreponerse a las dificultades del juego.

“Siempre insistimos en luchar y buscar. Si no sale el juego, tenemos que correr y meter. Es el trabajo de todo el equipo lo que nos permitió volver a ganar”, afirmó.

Con esta victoria, Independiente Rivadavia continúa sumando puntos importantes en el torneo y mantiene firme su objetivo de seguir creciendo en la competencia.

“Era importante ganar para seguir sumando en nuestro objetivo”, concluyó el mediocampista paraguayo.