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En vivo: San Lorenzo pierde 2-0 con Defensa y Justicia en el Nuevo Gasómetro y se complica

Con goles de Elías Pereyra y Juan Gutiérrez, el Halcón de Varela derrota claramente a San Lorenzo y complica el futuro de Damián Ayude como DT.

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El defensor Guzmán Corujo se lamenta por la ocasión perdida frente a Defensa y Justicia.&nbsp;

El defensor Guzmán Corujo se lamenta por la ocasión perdida frente a Defensa y Justicia. 

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San Lorenzo cae 2-0 frente a Defensa y Justicia en el Estadio Pedro Bidegain por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. El primer gol del partido fue convertido por Elías Pereyra antes de los 2 minutos de juego, y a los 45' Juan Gutiérrez amplió la ventaja.

El gol de Elías Pereyra para el 1-0 de Defensa frente a San Lorenzo

El golazo de Defensa y Justicia frente a San Lorenzo

El golazo de Defensa y Justicia frente a San Lorenzo.

Juan Gutiérrez marcó el 2-0 del Halcón de Varela ante San Lorenzo

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de San Lorenzo vs Defensa y Justicia

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