En vivo: San Lorenzo pierde 2-0 con Defensa y Justicia en el Nuevo Gasómetro y se complica
Con goles de Elías Pereyra y Juan Gutiérrez, el Halcón de Varela derrota claramente a San Lorenzo y complica el futuro de Damián Ayude como DT.
San Lorenzo cae 2-0 frente a Defensa y Justicia en el Estadio Pedro Bidegain por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. El primer gol del partido fue convertido por Elías Pereyra antes de los 2 minutos de juego, y a los 45' Juan Gutiérrez amplió la ventaja.
El gol de Elías Pereyra para el 1-0 de Defensa frente a San Lorenzo
Juan Gutiérrez marcó el 2-0 del Halcón de Varela ante San Lorenzo
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