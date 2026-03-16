En vivo: San Lorenzo pierde 2-0 con Defensa y Justicia en el Nuevo Gasómetro y se complica

San Lorenzo cae 2-0 frente a Defensa y Justicia en el Estadio Pedro Bidegain por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. El primer gol del partido fue convertido por Elías Pereyra antes de los 2 minutos de juego, y a los 45' Juan Gutiérrez amplió la ventaja.