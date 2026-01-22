Presenta:

Qué hay detrás del enigmático posteo de Sebastián Villa que ilusiona a los hinchas de la Lepra

El delantero colombiano realizó una publicación en sus redes sociales que despertó todo tipo de reacciones en Independiente Rivadavia.

Federico Acosta

El mercado no da respiro y el futuro de Sebastián Villa entra en zona caliente.

Mientras el equipo se prepara para hacer su debut en el torneo Apertura, previsto para este viernes a las 22.15 ante Atlético Tucumán en el Bautista Gargantini, el mundo Independiente Rivadavia se vio movilizado en las últimas horas por un enigmático posteo de Sebastián Villa que generó interpretaciones de todo tipo.

Por estas horas, el conjunto de Alfredo Berti ajusta los detalles para el segundo compromiso de la temporada luego de la victoria ante Estudiantes de Buenos Aires por 2 a 0, en el marco de la primera ronda de la Copa Argentina.

De cara al choque con los tucumanos, el entrenador podría realizar alguna modificación teniendo en cuenta el estado físico de algunos futbolistas tras la pretemporada y el primer encuentro oficial.

Qué hay detrás del enigmático posteo de Sebastián Villa

Este jueves, el delantero colombiano realizó una publicación en su cuenta de la red social Instagram que despertó la expectativa de todos los hinchas leprosos, que por estas horas aguardan una definición en relación a su futuro en la institución. Villa posteó una foto del aeropuerto de la ciudad de Medellín con la leyenda “Dios al mando” y el emoji de un avión.

Villa Lepra
La publicación de Villa de este jueves al mediodía que generó ilusión en el pueblo leproso.

Luego de la decisión que tomó el club sobre su situación, todo indica que el atacante de 29 años regresará a la provincia para ponerse a las órdenes del cuerpo técnico y calzarse la camiseta azul al menos hasta mitad de año.

