Con un gol polémico, Independiente Rivadavia venció 2-1 a Atlético Tucumán en un debut accidentado
Independiente Rivadavia ganó con goles de Fernández y Osella. El duelo estuvo demorado por más de 40 minutos por tormenta con granizo.
Este viernes por la noche, Independiente Rivadavia le ganó 2-1 a Atlético Tucumán en el Bautista Gargantini, en un partido correspondiente a la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026 que tuvo un polémico final.
Los goles de la Lepra los hicieron el Matías Fernández y el defensor Alejo Osella, mientras que el Decano había igualado de manera momentánea a través del delantero Leandro Díaz.
El gol de Fernández para el 1-0 de Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia se había puesto en ventaja a los 9 minutos del primer tiempo a través de Fernández, quien definió con un buen disparo cruzado. Por su parte, el equipo tucumano llegó a la igualdad a los 41 minutos, con un penal que el Loco pateó fuerte al medio.
El gol de penal del Loco Díaz para el empate de Atlético Tucumán
Cuando iban solo dos minutos del complemento ,el árbitro del encuentro Brian Ferreyra decidió interrumpir el encuentro por una fuerte tormenta de granizos y la lluvia que provocó que incluso se cortara la luz en el estadio.
Comenzó a granizar y se cortó la luz en el Gargantini
Luego de la suspensión por más de 40 minutos, el juego se reanudó y el equipo de Alfredo berti pudo conseguir el gol de la victoria a los 34 minutos del segundo tiempo, cuando Osella anotó de cabeza en una polémica jugada muy reclamada por el plantel visitante, quienes aseguraban que la pelota no había entrado del todo en el arco.
El polémico gol de Osella para el 2-1 de Independiente Rivadavia
La actividad para Independiente Rivadavia en el Torneo Apertura continuará este martes cuando visite a Huracán, mientras que Atlético Tucumán recibirá ese mismo día a Central Córdoba de Santiago del Estero.
Fuente: NA