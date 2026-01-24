Con un gol polémico, Independiente Rivadavia venció 2-1 a Atlético Tucumán en un debut accidentado

Independiente Rivadavia ganó con goles de Fernández y Osella. El duelo estuvo demorado por más de 40 minutos por tormenta con granizo.

Este viernes por la noche, Independiente Rivadavia le ganó 2-1 a Atlético Tucumán en el Bautista Gargantini, en un partido correspondiente a la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026 que tuvo un polémico final.

Los goles de la Lepra los hicieron el Matías Fernández y el defensor Alejo Osella, mientras que el Decano había igualado de manera momentánea a través del delantero Leandro Díaz.

El gol de Fernández para el 1-0 de Independiente Rivadavia El gol de Fernández para el 1-0 de Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia se había puesto en ventaja a los 9 minutos del primer tiempo a través de Fernández, quien definió con un buen disparo cruzado. Por su parte, el equipo tucumano llegó a la igualdad a los 41 minutos, con un penal que el Loco pateó fuerte al medio.

El gol de penal del Loco Díaz para el empate de Atlético Tucumán Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2014880163897430135?s=20&partner=&hide_thread=false EL LOCO DÍAZ CAMBIÓ EL PENAL POR GOL



Atlético Tucumán empata 1-1 ante Independiente Rivadavia en Mendoza.



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/R3vkRgGxUi — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 24, 2026 Cuando iban solo dos minutos del complemento ,el árbitro del encuentro Brian Ferreyra decidió interrumpir el encuentro por una fuerte tormenta de granizos y la lluvia que provocó que incluso se cortara la luz en el estadio.

Comenzó a granizar y se cortó la luz en el Gargantini Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2014887593272377790?s=20&partner=&hide_thread=false TODOS AL VESTUARIO



Granizo en Mendoza, se cortó la luz en el estadio y se demora Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán por condiciones climáticas.



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/wnpgOlOMve — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 24, 2026 Luego de la suspensión por más de 40 minutos, el juego se reanudó y el equipo de Alfredo berti pudo conseguir el gol de la victoria a los 34 minutos del segundo tiempo, cuando Osella anotó de cabeza en una polémica jugada muy reclamada por el plantel visitante, quienes aseguraban que la pelota no había entrado del todo en el arco.