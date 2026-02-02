Mazazo para San Lorenzo: el referente que se desgarró y se pierde el clásico ante Huracán

A seis días del partido ante el Globo en Parque Patricios, San Lorenzo ya sabe que no podrá contar con una de sus máximas figuras. De quién se trata.

San Lorenzo no podrá contar con una de sus figuras para el clásico ante Huracán.

San Lorenzo logró tres puntos valiosos ante Central Córdoba para bien afilado al clásico del próximo domingo ante Huracán. Sin embargo, en Boedo no es todo color de rosas ya que el equipo de Damián Ayude irá a jugar al Tomás Adolfo Ducó sin uno de sus pilares fundamentales.

Se trata de Johan Romaña, el zaguero colombiano que no pudo terminar el partido ante el Ferroviario por un pinchazo en la parte posterior de la pierna izquierda. En el intento por corregir un error propio, el defensor sintió el tirón y pidió el cambio entre gestos de mucho dolor, una imagen que generó preocupación en el Nuevo Gasómetro a días de enfrentar a su eterno rival.

Video: así fue el momento de la lesión de Romaña en San Lorenzo-Central Córdoba El momento en que Jhohan Romaña sintió la molestia El primer diagnóstico del zaguero colombiano: afuera del clásico ante Huracán Las primeras horas de este lunes confirmaron la peor de las noticias: Romaña sufrió una distensión en el bíceps femoral y, si bien se le harán estudios nuevamente, está prácticamente descartado para el duelo trascendental ante el Globo por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

Con ese panorama, Damián Ayude empezó a evaluar alternativas. En el segundo tiempo frente al Ferroviario el DT improvisó con Ezequiel Herrera como marcador central y desplazó a Fabricio López, quien ingresó por el colombiano, al lateral derecho. No obstante, también aparece la posibilidad el uruguayo Guzmán Corujo, uno de los flamantes refuerzos de San Lorenzo, tenga su estreno oficial el próximo fin de semana en Parque Patricios.