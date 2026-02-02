Ascacibar rompió el silencio tras las críticas a su salida de Estudiantes y dejó un mensaje: "Estoy tranquilo"

Luego de su debut con la camiseta de boca, Santiago Ascacibar habló de su polémica salida de Estudiantes y respondió a las críticas.

Sin confrontar y con un tono calmo, Ascacibar explicó su postura, defendió su decisión y buscó bajar la tensión con los hinchas de Estudiantes.

Luego de la victoria de Boca por 2-0 frente a Newell’s en La Bombonera, por la tercera fecha del Torneo Apertura, Santiago Ascacibar volvió a referirse a su salida de Estudiantes, una decisión que generó polémica entre los hinchas del club platense.

El mediocampista fue consultado tras el partido por las críticas recibidas y eligió un mensaje directo, sin entrar en polémicas. “Estoy tranquilo. A mí me gusta jugar al fútbol y hoy me toca hacerlo en este equipo, en una institución inmensa como Boca. Con el tiempo, la gente de Estudiantes va a ver lo que hice por el club”, expresó en diálogo con ESPN.

Sus palabras buscaron marcar una postura serena en medio del malestar que todavía persiste en parte del público del Pincha, que cuestionó su decisión de marcharse al Xeneize en este mercado de pases.

Además, Claudio Úbeda valoró su rendimiento ante Newell’s y explicó por qué jugó todo el partido. “Los refuerzos entraron muy bien, Santiago jugó todo el partido porque sabíamos que venía con una pretemporada completa y estaba en ritmo. Lo hizo muy bien, en la posición en la que se siente cómodo”, señaló el entrenador.