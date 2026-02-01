Boca recibe a Newell's con la obligación de ganar tras el golpe ante Estudiantes: horario y TV

Boca Juniors recibirá este domingo a Newell's Old Boys , por la tercera fecha del Torneo Apertura , en busca de un triunfo que le permita recuperarse luego de la caída en su última presentación ante el campeón Estudiantes de La Plata.

El encuentro, que está programado para las 19:15, se llevará a cabo en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera, y contará con la transmisión de ESPN Premium, al tiempo que el árbitro designado fue Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Adrián Franklin.

Boca tuvo un irregular comienzo en este Torneo Apertura , ya que debutó con un triunfo 1-0 ante Deportivo Riestra, aunque en su siguiente presentación cayó 2-1 frente a Estudiantes en condición de visitante.

Claudio Úbeda hizo ayer una práctica de fútbol en Ezeiza pensando en el duelo ante Newell's.

En este contexto, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda ocupa la octava posición de la Zona A con tres puntos, aunque todavía queda mucho camino por recorrer hasta que se definan los clasificados a los playoffs.

De cara a este encuentro todo apunta a que podría darse el debut de dos jugadores que firmaron contrato en la última semana. Se trata del mediocampista Santiago Ascacíbar y del delantero paraguayo Ángel Romero .

Mucha expectativa por el debuts de los dos refuerzos de Boca

Los dorsales que eligieron Ángel Romero y Santiago Ascacibar, los primeros refuerzos de Boca en 2026. Los dorsales que eligieron Ángel Romero y Santiago Ascacibar, los primeros refuerzos de Boca en 2026. Foto: @Bocajrs

Newell's, por su parte, tuvo un arranque flojísimo en el campeonato local, ya que en la primera fecha cayó 2-1 como visitante ante Talleres de Córdoba, mientras que en su siguiente presentación se tuvo que conformar con un agónico empate ante Independiente como local.

Es por esto que los dirigidos por la dupla conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez irán en busca de su primer triunfo en el 2026.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Torneo Apertura

Zona A – fecha 3

Boca - Newell's

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Fernando Echenique

Hora: 19:15. TV: ESPN Premium

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Ander Herrera; Gonzalo Gelini, Iker Zufiaurre y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Newell's: Gabriel Arias; Armando Méndez, Nicolás Goitea, Saúl Salcedo, Martín Luciano; Luca Regiardo, Valentino Acuña, Jerómino Gómez Mattar; Luciano Herrera, Matías Coccaro y Facundo Guch. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.