Después del informe publicado por la AFA, se conoció cuántos socios perdió Boca en un año

El relevamiento revela que el padrón pasó de 323.586 socios en 2024 a 282.644 en 2025, lo que representa una caída de 40.942, el 12,8% de la nómina societaria. Se trata del retroceso más pronunciado de los últimos tiempos y marca un quiebre en una institución históricamente asociada a la masividad.

Señal de alarma en Boca por la fuerte baja de socios en 2025 Más allá de que Boca sigue siendo el segundo club con más socios del país, solo por detrás de River, el impacto va mucho más allá de lo estadístico. El dato golpea de lleno en uno de los pilares de su identidad: el histórico slogan de “la mitad más uno”.

Socios Boca 2024 Según el informe de clubes de AFA, este es el número de socios que tenía Boca en 2024. AFA La pérdida de socios también tiene consecuencias directas en lo económico, lo institucional y lo simbólico. Menos socios implica menos ingresos, menor representatividad y un vínculo más frágil con la gente, un aspecto que siempre distinguió al Xeneize.

Según el informe, la categoría más afectada fue la de socios adherentes. En un año, ese segmento pasó de 121.079 a 98.820 personas, con una baja superior a los 22 mil. Se trata del grupo que funcionaba como puerta de entrada para miles de hinchas que buscaban mayor participación en el club.