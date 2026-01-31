Después del informe publicado por la AFA, se conoció cuántos socios perdió Boca en un año
Un informe oficial de la AFA reveló una caída del 12,8% en el padrón societario de Boca entre 2024 y 2025, la más fuerte de los últimos años.
Boca Juniors atraviesa una de las señales de alerta más importantes de los últimos años. Según un informe oficial de la AFA al cierre de 2025, el club perdió más de 40 mil socios en apenas doce meses.
El relevamiento revela que el padrón pasó de 323.586 socios en 2024 a 282.644 en 2025, lo que representa una caída de 40.942, el 12,8% de la nómina societaria. Se trata del retroceso más pronunciado de los últimos tiempos y marca un quiebre en una institución históricamente asociada a la masividad.
Más allá de que Boca sigue siendo el segundo club con más socios del país, solo por detrás de River, el impacto va mucho más allá de lo estadístico. El dato golpea de lleno en uno de los pilares de su identidad: el histórico slogan de “la mitad más uno”.
La pérdida de socios también tiene consecuencias directas en lo económico, lo institucional y lo simbólico. Menos socios implica menos ingresos, menor representatividad y un vínculo más frágil con la gente, un aspecto que siempre distinguió al Xeneize.
Según el informe, la categoría más afectada fue la de socios adherentes. En un año, ese segmento pasó de 121.079 a 98.820 personas, con una baja superior a los 22 mil. Se trata del grupo que funcionaba como puerta de entrada para miles de hinchas que buscaban mayor participación en el club.
Este dato resulta clave, ya que los adherentes representaban una base fundamental para el crecimiento futuro de la masa societaria y para el recambio dentro de las categorías superiores.
Las razones de esta caída aún generan debate. Influyen factores económicos, el aumento de las cuotas, el descontento deportivo e institucional y las dificultades para acceder a entradas y beneficios. El fenómeno aparece como multicausal y refleja un desgaste en la relación entre el club y parte de sus socios.