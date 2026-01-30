Presenta:

La AFA publicó el ránking de socios 2025: ¿quién tiene más, Boca o River?

La AFA dio a conocer el ránking oficial de socios 2025 y volvió a confirmar una tendencia que se sostiene en el tiempo.

Diego Bautista

La AFA publicó el ranking de socios 2025.

Como cada inicio de temporada, la AFA publicó su informe anual con los datos oficiales de los clubes y el ránking de socios 2025 volvió a tener a River en lo más alto. El Millonario declaró 352.712 asociados y superó a Boca, que quedó segundo con 282.644.

Más allá de los números totales, el informe también permite observar el nivel de participación interna. En las últimas elecciones presidenciales, en Boca votaron 43.367 socios en 2023, cuando Juan Román Riquelme fue elegido presidente, mientras que en River participaron 25.890 asociados en diciembre pasado, con la asunción de Stefano Di Carlo.

Ránking de socios 2025: River vuelve a liderar y le saca una diferencia clave a Boca

River lidera en masa societaria en el fútbol argentino, por encima de Boca.

En el tercer lugar aparece Independiente, con 165.262 socios, consolidado como el tercer club con mayor respaldo. Cuarto quedó Rosario Central, que con 104.951 asociados capitalizó el regreso de Ángel Di María y se metió entre los cinco más importantes del país.

Uno de los datos destacados del ránking es el crecimiento de Racing. El equipo de Gustavo Costas alcanzó los 102.707 socios y desplazó a San Lorenzo del quinto puesto. El Ciclón bajó al sexto lugar con 89.717, mientras que Newell’s se ubicó séptimo con 84.759.

Racing desplazó a San Lorenzo del quinto lugar

Los hinchas de Racing están cansados de que en su cancha juegue Independiente.
En la parte baja del Top 10 también hubo movimientos. Vélez trepó al octavo lugar con 79.083 socios y relegó a Talleres al noveno puesto. Huracán, con 68.755, cerró los diez primeros, superando por un margen mínimo a Belgrano.

El ranking completo confirma que River y Boca siguen marcando el pulso en cantidad de asociados, pero también refleja el crecimiento sostenido de otros clubes que lograron fortalecer su vínculo con los hinchas en los últimos años.

Ránking de socios 2025

  1. River Plate: 352.712

  2. Boca Juniors: 282.644

  3. Independiente: 165.262

  4. Rosario Central: 104.951

  5. Racing Club: 102.707

  6. San Lorenzo: 89.717

  7. Newell’s Old Boys: 84.759

  8. Vélez Sarsfield: 79.083

  9. Talleres: 70.582

  10. Huracán: 68.755

  11. Belgrano: 67.318

  12. Estudiantes: 55.871

  13. Lanús: 36.206

  14. Gimnasia LP: 35.389

  15. Instituto: 29.156

  16. Atlético Tucumán: 27.956

  17. Unión: 22.774

  18. Argentinos: 20.069

  19. Independiente Rivadavia: 18.926

  20. Banfield: 16.803

  21. Godoy Cruz: 11.620

  22. Sarmiento: 9.340

  23. Tigre: 9.181

  24. Platense: 9.132

  25. Defensa y Justicia: 7.400

  26. Central Córdoba: 6.567

  27. Aldosivi: 5.604

  28. Barracas Central: 3.107

  29. San Martín SJ: 1.535

  30. Deportivo Riestra: 1.007

