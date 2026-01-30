La AFA publicó el ránking de socios 2025: ¿quién tiene más, Boca o River?
La AFA dio a conocer el ránking oficial de socios 2025 y volvió a confirmar una tendencia que se sostiene en el tiempo.
Como cada inicio de temporada, la AFA publicó su informe anual con los datos oficiales de los clubes y el ránking de socios 2025 volvió a tener a River en lo más alto. El Millonario declaró 352.712 asociados y superó a Boca, que quedó segundo con 282.644.
Más allá de los números totales, el informe también permite observar el nivel de participación interna. En las últimas elecciones presidenciales, en Boca votaron 43.367 socios en 2023, cuando Juan Román Riquelme fue elegido presidente, mientras que en River participaron 25.890 asociados en diciembre pasado, con la asunción de Stefano Di Carlo.
Ránking de socios 2025: River vuelve a liderar y le saca una diferencia clave a Boca
En el tercer lugar aparece Independiente, con 165.262 socios, consolidado como el tercer club con mayor respaldo. Cuarto quedó Rosario Central, que con 104.951 asociados capitalizó el regreso de Ángel Di María y se metió entre los cinco más importantes del país.
Uno de los datos destacados del ránking es el crecimiento de Racing. El equipo de Gustavo Costas alcanzó los 102.707 socios y desplazó a San Lorenzo del quinto puesto. El Ciclón bajó al sexto lugar con 89.717, mientras que Newell’s se ubicó séptimo con 84.759.
Racing desplazó a San Lorenzo del quinto lugar
En la parte baja del Top 10 también hubo movimientos. Vélez trepó al octavo lugar con 79.083 socios y relegó a Talleres al noveno puesto. Huracán, con 68.755, cerró los diez primeros, superando por un margen mínimo a Belgrano.
El ranking completo confirma que River y Boca siguen marcando el pulso en cantidad de asociados, pero también refleja el crecimiento sostenido de otros clubes que lograron fortalecer su vínculo con los hinchas en los últimos años.
Ránking de socios 2025
-
River Plate: 352.712
Boca Juniors: 282.644
Independiente: 165.262
Rosario Central: 104.951
Racing Club: 102.707
San Lorenzo: 89.717
Newell’s Old Boys: 84.759
Vélez Sarsfield: 79.083
Talleres: 70.582
Huracán: 68.755
Belgrano: 67.318
Estudiantes: 55.871
Lanús: 36.206
Gimnasia LP: 35.389
Instituto: 29.156
Atlético Tucumán: 27.956
Unión: 22.774
Argentinos: 20.069
Independiente Rivadavia: 18.926
Banfield: 16.803
Godoy Cruz: 11.620
Sarmiento: 9.340
Tigre: 9.181
Platense: 9.132
Defensa y Justicia: 7.400
Central Córdoba: 6.567
Aldosivi: 5.604
Barracas Central: 3.107
San Martín SJ: 1.535
Deportivo Riestra: 1.007