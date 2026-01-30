La AFA publicó el ránking de socios 2025: ¿quién tiene más, Boca o River?

La AFA dio a conocer el ránking oficial de socios 2025 y volvió a confirmar una tendencia que se sostiene en el tiempo.

Más allá de los números totales, el informe también permite observar el nivel de participación interna. En las últimas elecciones presidenciales, en Boca votaron 43.367 socios en 2023, cuando Juan Román Riquelme fue elegido presidente, mientras que en River participaron 25.890 asociados en diciembre pasado, con la asunción de Stefano Di Carlo.

Ránking de socios 2025: River vuelve a liderar y le saca una diferencia clave a Boca estadio monumental River lidera en masa societaria en el fútbol argentino, por encima de Boca. Shutterstock En el tercer lugar aparece Independiente, con 165.262 socios, consolidado como el tercer club con mayor respaldo. Cuarto quedó Rosario Central, que con 104.951 asociados capitalizó el regreso de Ángel Di María y se metió entre los cinco más importantes del país.

Uno de los datos destacados del ránking es el crecimiento de Racing. El equipo de Gustavo Costas alcanzó los 102.707 socios y desplazó a San Lorenzo del quinto puesto. El Ciclón bajó al sexto lugar con 89.717, mientras que Newell’s se ubicó séptimo con 84.759.

Racing desplazó a San Lorenzo del quinto lugar Los hinchas de Racing están cansados de que en su cancha juegue Independiente. Los hinchas de Racing están cansados de que en su cancha juegue Independiente. En la parte baja del Top 10 también hubo movimientos. Vélez trepó al octavo lugar con 79.083 socios y relegó a Talleres al noveno puesto. Huracán, con 68.755, cerró los diez primeros, superando por un margen mínimo a Belgrano.