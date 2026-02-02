Claudio Úbeda y una llamativa respuesta sobre la posibilidad de reforzarse con un 10 en Boca

A una semana de las llegadas de Ascacibar y Ángel Romero a Boca, Claudio Úbeda fue consultado por refuerzos y dejó definiciones que no pasaron inadvertidas.

Después de la victoria ante Newell's en la Bombonera, Claudio Úbeda respondió con cautela sobre el mercado de pases. Foto: captura de TV.

Boca abrió su mercado de pases hace una semana con las incorporaciones de Santiago Ascacibar y Ángel Romero, pero los problemas ofensivos, las lesiones y la salida de Brian Aguirre mantienen abierta la chance de sumar variantes.

La posibilidad concreta se activa por la baja prolongada de Rodrigo Battaglia, quien será operado del tendón de Aquiles. Esa situación le habilita al club una ventana excepcional de 10 días para incorporar, una vez confirmada oficialmente su ausencia.

Por ahora, no trascendió el nombre del futbolista con negociaciones avanzadas, aunque se trataría de un jugador de ataque que actúa en el exterior. La idea en Boca es acelerar gestiones y cerrar cuanto antes si se dan las condiciones.

Boca sigue atento al mercado y Úbeda dejó frases que dan que hablar

En ese contexto, Claudio Úbeda fue consultado en conferencia tras la victoria ante Newell's sobre la chance de sumar un 10 o un jugador de esas características, como Alan Lescano, según le ejemplificó el periodista. La respuesta fue directa: "Lo tenemos en el banco a (Tomás) Aranda que juega muy bien en esa posición, no creo que necesitemos".

Lo llamativo es el recorrido reciente de Aranda. No hizo la pretemporada con Primera, no estuvo en los amistosos ni en los primeros dos partidos entre los suplentes y debutó en la derrota ante Estudiantes, ingresando en los últimos 8 minutos, cuando el equipo perdía 2-1, y tuvo un remate que casi se convierte en el empate. Sin embargo, cuatro días después, frente a Newell’s, con el partido 2-0, no sumó minutos.