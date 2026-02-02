Escándalo con Cristiano Ronaldo en Arabia: por qué se bajó del próximo partido del Al-Nassr

En Medio Oriente aseguran que Ronaldo fue desafectado por una molestia muscular, pero otras versiones revelaron un supuesto problema mucho más complejo.

La ausencia de Cristiano Ronaldo en la convocatoria de Al-Nassr para enfrentar a Al-Riyadh, por la fecha 20 de la Saudi Pro League 2025/26, generó un sacudón en el fútbol mundial. No precisamente por la baja en sí, sino que por los fuertes motivos que habrían decantado en que el legendario portugués no esté presente en dicho match.

Desde el club informaron que se trató de una decisión preventiva, tomada por una molestia física y pensando en el calendario: aseguran que la prioridad es que CR7 llegue en óptimas condiciones al clásico del próximo viernes ante Al-Ittihad. Sin embargo, en Europa apareció una lectura mucho más incómoda y sensible.

El supuesto motivo por el que Cristiano Ronaldo no jugará el próximo partido de Al-Nassr Según reveló el diario portugués A Bola, el delantero que en días cumplirá 41 años no estaría lesionado ni mucho menos. El motivo de su ausencia respondería a una decisión personal, vinculada a un creciente malestar con los principales directivos del club árabe.

El portal sostiene que el enojo del delantero tendría apuntada la gestión del Fondo de Inversión Pública (PIF), organismo que controla y financia a varios de los clubes más importantes de Medio Oriente. En ese contexto, Ronaldo sentiría que Al-Nassr quedó relegado frente a otros proyectos deportivos, sobre todo Al-Hilal, actual líder de la Saudi Pro League y rival directo en la pelea por el título.