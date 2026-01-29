Claudio Úbeda podría meter un bombazo en la formación de Boca ante Newell's: lo probó en la práctica

Tras el duro 1-2 ante Estudiantes, Boca no tuvo descanso y Claudio Úbeda sorprendió a todos en el ensayo de fútbol pensando en el partido del próximo domingo.

La derrota ante Estudiantes por la fecha 2 del Torneo Apertura fue un duro golpe para Boca. Pero, más allá de los errores propios y la autocrítica de Claudio Úbeda post partido en La Plata, hay un tema que no deja de ser un dolor de cabeza en este comprimido arranque de año: las lesiones.

Es una realidad que el entrenador del Xeneize está haciendo malabares para ingeniárselas con las incontables bajas que viene sufriendo el plantel en estos primeros partidos, a tal punto que todavía no pudo contar, literalmente, con ningún centrodelantero.

Sin Miguel Merentiel, Edinson Cavani, Milton Giménez y ahora tampoco Lucas Janson (jugó de 9 en el debut ante Riestra y se desgarró), el Sifón se vio obligado a mandar de entrada en UNO a Iker Zufiaurre. Incluso, la alarmante situación llevó a que Gonzalo Gelini y Tomás Aranda tuvieran su estreno absoluto en la Primera de Boca en el 1-2 frente al Pincha.

Ángel Romero, el posible salvavidas de Boca ante Newell's en medio de las urgencias Lo cierto es que el campeonato no da respiro y Boca volverá a jugar en tres días: recibirá a Newell's en la Bombonera a las 19.15. En ese sentido, el plantel no tuvo descanso, se entrenó en el predio de Ezeiza y Úbeda paró un equipo con sorpresas. ¿La mayor de todas? La inclusión de Ángel Romero como titular.

El ensayo contó con la presencia de los futbolistas que no jugaron ante Estudiantes, pero dejó grandes pistas de lo que planea el DT para el próximo compromiso. Ante la necesidad imperiosa de sumar cartas al ataque, el delantero paraguayo, que llegó libre de Corinthians y apenas tiene un par de prácticas, pica en punta para hacer su estreno con la camiseta de Boca en el duelo ante la Lepra.