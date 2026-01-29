Atento, River: los duros motivos por los que el Chelsea no tuvo en cuenta a Kendry Páez

Los medios ingleses revelaron por qué el Chelsea decidió cortar el préstamo de Kendry Páez en Racing de Estrasburgo antes de negociarlo con River. ¿Qué pasó?

La llegada de Kendry Páez a River fue tan sorpresiva como impactante. El club de Núñez se movió entre las sombras y acordó la contratación de una de las joyas recientes del fútbol sudamericano que fue vendida al Chelsea en 2023 por US$25.000.000, aunque su paso por Europa no fue el esperado.

A mediados de 2025, el enganche surgido de Independiente del Valle cumplió los 18 años y se sumó a las filas del gigante inglés. Sin embargo, días después de su presentación oficial los Blues decidieron cederlo al Racing de Estrasburgo, equipo de la Ligue 1 que cuenta con Valentín Barco y Joaquín Panichelli, con el fin de asegurarle rodaje y prepararlo para la élite del fútbol.

Atento, River: por qué Chelsea cortó el préstamo de Kendry Páez en Estrasburgo Lo cierto es que su estadía en suelo francés no fue la que el Chelsea proyectaba. Según revelaron medios británicos, más allá de los pocos minutos de juego y su bajo rendimiento, hubo un tema que preocupó y mucho a los directivos del club dueño de su pase: la vida extrafutbolística de Páez.

kendry páes River acelera por Kendry Páez. Instagram @kendrypaez.10 Resulta que el ecuatoriano ha sido noticia en más de una ocasión por comportamientos irregulares en Francia que nada tienen que ver con el verde césped. "Las imágenes que circulan muestran al joven de 18 años vapeando en un club nocturno: lujo, trasnochadas y una actitud que ha sido criticada por parecer más confiado que hambriento", contaron en Inglaterra.