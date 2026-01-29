Marcelo Gallardo reveló un dato inesperado sobre la llegada de Kendry Páez a River

El DT del Millonario, Marcelo Gallardo, confirmó la llegada del juvenil ecuatoriano y contó un detalle del pase que no había trascendido.

River Plate dio uno de los golpes del mercado de pases al concretar la incorporación de Kendry Páez, el mediocampista ecuatoriano de 18 años que pertenece a Chelsea y que continuará su carrera en Núñez a préstamo. Marcelo Gallardo ratificó la operación en conferencia de prensa y aportó detalles sobre el acuerdo, además de exponer una situación que sorprendió incluso dentro del club.

La noticia se había anticipado el miércoles, cuando el periodista Fabrizio Romano informó que el jugador llegaría al Millonario tras su paso por Racing de Estrasburgo. El entendimiento establece una cesión por 18 meses, sin cargo ni opción de compra, aunque el club inglés podrá repescarlo cada seis meses.

En este contexto, Gallardo confirmó que Páez arribará al país el viernes por la mañana para realizarse los estudios médicos y luego firmar su contrato. En ese contexto, destacó que el seguimiento venía desde hacía tiempo, pero sorprendió al contar que el club ya había intentado sumarlo anteriormente sin éxito.

"Lo veníamos observando, es un joven talento que surgió muy rápidamente y emigró rápidamente a un club importante como Chelsea", señaló Gallardo. Y agregó: "No venía teniendo continuidad e intentamos en junio, aunque no se pudo dar. Seguimos teniendo algún contacto y se dio esta posibilidad entre clubes", revelando que River ya había ido por el jugador a mitad de 2025.

Ese primer intento, al igual que la negociación actual, se manejó con hermetismo y sin filtraciones, lo que marcó la estrategia de la dirigencia para avanzar en fichajes que no estaban en el radar público. Recién ahora, con el acuerdo cerrado, se conoció el verdadero alcance del interés por el futbolista ecuatoriano.