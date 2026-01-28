Bombazo de River: suma como refuerzo a Kendry Páez, la joya ecuatoriana del Chelsea

El volante ofensivo ecuatoriano llegará cedido a River hasta diciembre, sin opción de compra y con cláusula de repesca en junio por parte del club inglés.

River Plate sorprendió a propios y extraños tras el cierre del mercado de pases en el fútbol argentino y avanzó para concretar la llegada a préstamo de Kendry Páez, el volante ofensivo ecuatoriano de 18 años que pertenece al Chelsea y arribará al club a préstamo hasta diciembre.

La operación se destrabó luego de la salida de Lisandro Bajú a la liga de Uruguay, lo que liberó un cupo en el plantel. De esta manera, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo sumará una alternativa para la mitad de la cancha en el inicio de la temporada.

La información fue revelada por el periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en mercados de pases, quien confirmó que el mediocampista dejará Racing de Estrasburgo, club en el que se encontraba cedido, para continuar su carrera en el fútbol argentino.

EXCLUSIVE: River Plate agree deal to sign Kendry Páez on loan from Chelsea, here we go! #CFC recall Kendry from Strasbourg loan with new talents coming, Páez travels to Buenos Aires for medical tests as ideal solution for his development.



Season long loan agreed pic.twitter.com/F7PuOz3Qzr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2026 Detalles del acuerdo por Kendry Páez Para concretar la transferencia, Chelsea decidió interrumpir el préstamo vigente con el equipo francés y ahora lo cederá al Millonario por un año, sin opción de compra, aunque con una cláusula de repesca en junio que le permitirá recuperar al jugador si lo considera necesario.

En Núñez confían en que Páez pueda sumar los minutos que no tuvo durante el último semestre en la Ligue 1 y potenciarse bajo la conducción de Gallardo, en un contexto competitivo que lo ayude a seguir desarrollándose como una de las grandes promesas del fútbol sudamericano.