Marcelo Gallardo explicó por qué Chelsea eligió a River para el futuro de Kendry Páez

Después del festejo en el Monumental, el foco pasó al mercado. El Muñeco habló claro sobre el nuevo refuerzo y el proyecto que River le ofrecerá.

Marcelo Gallardo saluda a la gente de River en el 2-0 ante el Lobo en el Monumental.

Luego de la victoria de River Plate por 2 a 0 frente a Gimnasia de La Plata por la segunda fecha del Torneo Apertura, con un doblete de Juanfer Quintero, Marcelo Gallardo analizó el rendimiento de su equipo y se refirió a la llegada de Kendry Páez como cuarto refuerzo del mercado.

En conferencia de prensa, el entrenador confirmó que el juvenil ecuatoriano arribará al país para sumarse al plantel a préstamo por 18 meses, proveniente del Chelsea. “Lo confirmo. Mañana a la mañana si todo va bien estaría llegando al país. Se sumaría para hacer la revisión médica y después sumarse al plantel”, explicó.

Gallardo también reveló por qué el club inglés eligió a River para el desarrollo del futbolista. “Chelsea pensó en nosotros y nos cede al jugador sin cargo porque creen que está en presencia de desarrollo y creen que la mejor opción es la de que tenga la posibilidad de que se desarrolle con nosotros”, señaló.

Gallardo confirmó la llegada de Kendry Páez a River. Además, destacó el diálogo previo con el jugador y su entusiasmo por llegar al Millonario. "Hablé con el jugador, está ilusionado, sabe que viene a un gran club, muy exigente. Es un acuerdo bueno porque va a tener la posibilidad de conocer el fútbol argentino y el mundo River", remarcó.