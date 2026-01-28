Marcelo Gallardo explicó por qué Chelsea eligió a River para el futuro de Kendry Páez
Después del festejo en el Monumental, el foco pasó al mercado. El Muñeco habló claro sobre el nuevo refuerzo y el proyecto que River le ofrecerá.
Luego de la victoria de River Plate por 2 a 0 frente a Gimnasia de La Plata por la segunda fecha del Torneo Apertura, con un doblete de Juanfer Quintero, Marcelo Gallardo analizó el rendimiento de su equipo y se refirió a la llegada de Kendry Páez como cuarto refuerzo del mercado.
En conferencia de prensa, el entrenador confirmó que el juvenil ecuatoriano arribará al país para sumarse al plantel a préstamo por 18 meses, proveniente del Chelsea. “Lo confirmo. Mañana a la mañana si todo va bien estaría llegando al país. Se sumaría para hacer la revisión médica y después sumarse al plantel”, explicó.
Te Podría Interesar
Gallardo también reveló por qué el club inglés eligió a River para el desarrollo del futbolista. “Chelsea pensó en nosotros y nos cede al jugador sin cargo porque creen que está en presencia de desarrollo y creen que la mejor opción es la de que tenga la posibilidad de que se desarrolle con nosotros”, señaló.
Gallardo confirmó la llegada de Kendry Páez a River
Además, destacó el diálogo previo con el jugador y su entusiasmo por llegar al Millonario. “Hablé con el jugador, está ilusionado, sabe que viene a un gran club, muy exigente. Es un acuerdo bueno porque va a tener la posibilidad de conocer el fútbol argentino y el mundo River”, remarcó.
Por último, el DT se refirió a sus características y al rol que podría cumplir en el equipo. “Páez es un jugador de mucho talento. No tuvo continuidad en el Chelsea ni en Racing de Estrasburgo. Busca sentir que su potencial se puede desarrollar, ya sea por detrás del nueve o por afuera. Vamos a ver cómo se adapta”, cerró.