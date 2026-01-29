River va por otro impacto tras cerrar a Kendry Páez: el jugador que Gallardo quiere repatriar
River tiene intenciones de sumar nuevamente a sus filas a un futbolista que ya supo brillar en el primer ciclo de Marcelo Gallardo.
River Plate arrancó muy bien el 2026, con 2 triunfos en sus primeras 2 presentaciones en el Torneo Apertura y el que probablemente sea el mercado de pases más destacado de todos los equipos grandes. Previo al inicio del campeonato, se incorporaron Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, y esta semana logró cerrar la llegada de Kendry Páez.
El fichaje de la joven joya ecuatoriana se habría producido este martes previo a la finalización del libro de transferencias, por lo que el cupo liberado por la salida del juvenil Lisandro Bajú a Montevideo Wanderers para seguir sumando futbolistas fuera de término continúa abierto. En ese sentido, Marcelo Gallardo tiene intenciones de traer un refuerzo más y se trata de un futbolista que ya supo brillar en el Millonario.
Te Podría Interesar
River quiere repatriar a Rafael Santos Borré
El jugador en cuestión es Rafael Santos Borré -según adelantó este miércoles el periodista César Merlo en Picado TV-, a quien la Banda quiere repatriar a 4 años y medio de su partida en 2021. Desde marzo 2024, el delantero oriundo de Barranquilla defiende la camiseta del Inter de Porto Alegre, al que llegó proveniente de Werder Bremen y del que viene de tener un flojo 2025, con apenas 8 goles convertidos en 47 partidos jugados.
El colombiano tiene contrato hasta diciembre de 2028 en el Colorado gaúcho y percibe un sueldo muy alto, lo que hacen complicadas las cosas para la Banda. Desde Núñez ya se han comunicado con el atacante y su entorno para discutir las condiciones de su potencial nuevo vínculo y la propuesta salarial que proponen sería aproximadamente el 60% de lo que cobra en su actual club.
Todas estas cuestiones parecen jugar en contra de River, que de todos modos hará el intento de negociar un préstamo con Inter parta poder sumar nuevamente a sus filas al goleador cafetero. Borré jugó en la institución millonaria de 2018 a 2021 y disputó un total de 149 encuentros, en los que convirtió 55 tantos y dio 22 asistencias, además de levantar 6 títulos, entre los que se destaca la histórica Copa Libertadores 2018.