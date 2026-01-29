River va por otro impacto tras cerrar a Kendry Páez: el jugador que Gallardo quiere repatriar

River tiene intenciones de sumar nuevamente a sus filas a un futbolista que ya supo brillar en el primer ciclo de Marcelo Gallardo.

River Plate arrancó muy bien el 2026, con 2 triunfos en sus primeras 2 presentaciones en el Torneo Apertura y el que probablemente sea el mercado de pases más destacado de todos los equipos grandes. Previo al inicio del campeonato, se incorporaron Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, y esta semana logró cerrar la llegada de Kendry Páez.

El fichaje de la joven joya ecuatoriana se habría producido este martes previo a la finalización del libro de transferencias, por lo que el cupo liberado por la salida del juvenil Lisandro Bajú a Montevideo Wanderers para seguir sumando futbolistas fuera de término continúa abierto. En ese sentido, Marcelo Gallardo tiene intenciones de traer un refuerzo más y se trata de un futbolista que ya supo brillar en el Millonario.

River quiere repatriar a Rafael Santos Borré River quiere repatriar a Rafael Santos Borré El jugador en cuestión es Rafael Santos Borré -según adelantó este miércoles el periodista César Merlo en Picado TV-, a quien la Banda quiere repatriar a 4 años y medio de su partida en 2021. Desde marzo 2024, el delantero oriundo de Barranquilla defiende la camiseta del Inter de Porto Alegre, al que llegó proveniente de Werder Bremen y del que viene de tener un flojo 2025, con apenas 8 goles convertidos en 47 partidos jugados.

El colombiano tiene contrato hasta diciembre de 2028 en el Colorado gaúcho y percibe un sueldo muy alto, lo que hacen complicadas las cosas para la Banda. Desde Núñez ya se han comunicado con el atacante y su entorno para discutir las condiciones de su potencial nuevo vínculo y la propuesta salarial que proponen sería aproximadamente el 60% de lo que cobra en su actual club.