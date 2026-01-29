El ácido comentario de Verón por el pasillo de Boca a Estudiantes: "¿No salió nadie a pedir que aplaudan fuerte?"
Tras el triunfo de Estudiantes ante Boca, Verón aprovechó la oportunidad para burlarse de Toviggino y Maximiliano Levy por sus provocaciones en 2025.
Estudiantes de La Plata jugó anoche su primer partido como local tras consagrarse campeón del Torneo Clausura 2025 y, como indica el sospechoso reglamento que salió a la luz después del campeonato de Rosario Central el año pasado, a Boca Juniors le correspondía hacer el pasillo de campeón. Juan Sebastián Verón, tras todo lo sucedido meses atrás, aprovechó para regodearse.
Los jugadores xeneizes cumplieron con el protocolo tal cual como lo indica la susodicha normativa, de frente al plantel pincharrata y sin realizar "movimientos o conductas que alteren el desarrollo normal del homenaje". Aunque cabe destacar que no aplaudieron. Y si bien la regla no especifica que esto deba hacerse, a la Brujita no le importó.
El posteo de Juan Sebastián Verón tras el pasillo a Estudiantes
"¿No salió nadie a pedir que aplaudan fuerte? ¿Tampoco a pedir que cumplan 'el reglamento'...? Raro", escribió el presidente de la institución rojiblanca en las historias de su cuenta de Instagram, acompañando el video del momento, en una clara respuesta y provocación a la dirigencia del fútbol argentina, más específicamente a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, y Maximiliano Levy, prosecretario y otra de las manos derechas de Claudio "Chiqui" Tapia.
Los tuits de Toiviggino y Levy de los que se burló Verón
Uno de los tantos posteos que había esgrimido Toviggino y al que parodió el ídolo del Pincha fue uno que había hecho en X previo al duelo de Estudiantes contra Central en Arroyito y los obligaba a realizar el pasillo: "¡Que 2026 te/nos espera! ¡Cuidate mucho, boina multicolor. Ahora a cumplir el reglamento que establece el ente rector, la Asociación del Futbol Argentino. En fin …", había expresado, amenazante.
Ese mismo tuit fue citado por Levy, quien había echado más leña al fuego con un provocador "Y aplaudan con ganas". Todo esto fue la antesala del histórico "espaldazo", por lo cual los jugadores y presidente del León fueron severamente castigados por la AFA, aunque luego las sanciones quedarían sin efecto. 2 meses después, Verón aprovechó su oportunidad para devolverles a ambos las chicanas.