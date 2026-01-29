El ácido comentario de Verón por el pasillo de Boca a Estudiantes: "¿No salió nadie a pedir que aplaudan fuerte?"

Tras el triunfo de Estudiantes ante Boca, Verón aprovechó la oportunidad para burlarse de Toviggino y Maximiliano Levy por sus provocaciones en 2025.

Los jugadores xeneizes cumplieron con el protocolo tal cual como lo indica la susodicha normativa, de frente al plantel pincharrata y sin realizar "movimientos o conductas que alteren el desarrollo normal del homenaje". Aunque cabe destacar que no aplaudieron. Y si bien la regla no especifica que esto deba hacerse, a la Brujita no le importó.

El posteo de Juan Sebastián Verón tras el pasillo a Estudiantes El posteo de Juan Sebastián Verón tras el pasillo a Estudiantes "¿No salió nadie a pedir que aplaudan fuerte? ¿Tampoco a pedir que cumplan 'el reglamento'...? Raro", escribió el presidente de la institución rojiblanca en las historias de su cuenta de Instagram, acompañando el video del momento, en una clara respuesta y provocación a la dirigencia del fútbol argentina, más específicamente a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, y Maximiliano Levy, prosecretario y otra de las manos derechas de Claudio "Chiqui" Tapia.

Los tuits de Toiviggino y Levy de los que se burló Verón Tuit Toviggino Verón pasillo Captura @tovigginopablo Uno de los tantos posteos que había esgrimido Toviggino y al que parodió el ídolo del Pincha fue uno que había hecho en X previo al duelo de Estudiantes contra Central en Arroyito y los obligaba a realizar el pasillo: "¡Que 2026 te/nos espera! ¡Cuidate mucho, boina multicolor. Ahora a cumplir el reglamento que establece el ente rector, la Asociación del Futbol Argentino. En fin …", había expresado, amenazante.