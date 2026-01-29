Sin Alpine en pista, cuál fue el mejor auto en las pruebas de F1 en Barcelona este jueves

Sin la presencia de Alpine , Audi, Haas y Red Bull, el cuarto día de pruebas privadas de Fórmula 1 en el Circuito de Barcelona -Catalunya tuvo a Mercedes como la referencia más sólida del jueves. El equipo alemán se destacó por su volumen de trabajo y por la consistencia de su nuevo monoplaza, el W17.

Andrea Kimi Antonelli y George Russell se alternaron al volante y completaron una combinación de tandas largas y simulaciones más cortas, orientadas a evaluar distintos mapas de la unidad de potencia y el comportamiento general del auto. Russell firmó el mejor registro extraoficial del día con 1m16,6s, aunque desde el equipo remarcaron que el objetivo fue la recopilación de información más que la búsqueda de tiempos rápidos.

Con esta sesión, Mercedes agotó los tres días reglamentarios de ensayos en Barcelona y se retiró como el conjunto con mayor cantidad de vueltas acumuladas, con sensaciones positivas en términos de fiabilidad y balance general.

El W17 de Mercedes fue la principal referencia del jueves en Barcelona.

La buena noticia para Franco Colapinto y Alpine es que los motores Mercedes son la referencia en el inicio de la pretemporada de la Fórmula 1 .

Aston Martin tuvo una participación limitada pero llamativa. El AMR26, todavía sin decoración oficial y desarrollado bajo la dirección de Adrian Newey, salió a pista recién en la última hora con Lance Stroll al volante. El canadiense completó apenas cinco giros antes de provocar una bandera roja al detenerse en pista sobre el final de la sesión, aunque el auto dejó ver soluciones aerodinámicas distintas a las de sus rivales. Se espera que Fernando Alonso tome el control en la jornada final.

Aston Martin's AMR26 in all its glory

McLaren, por su parte, no pudo cumplir con su programa completo. Oscar Piastri giró con el MCL40 y sumó 48 vueltas antes de quedar fuera de acción por un inconveniente en el sistema de combustible, lo que obligó al equipo a desmontar el monoplaza para su análisis técnico.

Ferrari sumó kilómetros y varios equipos volverán al cierre en Barcelona

Ferrari vivió un día productivo con Lewis Hamilton, quien completó 85 vueltas en condiciones secas pese a un trompo en los primeros compases de la sesión. También hubo actividad para Liam Lawson con Racing Bulls y Sergio Pérez con Cadillac, ambos enfocados en programas de evaluación aerodinámica y fiabilidad.

ferrari Buenas sensaciones para Ferrari este jueves en Barcelona. X @F1

Alpine, Audi, Haas y Red Bull no participaron de esta jornada y regresarán a pista en el último día de pruebas en Barcelona. Mientras tanto, sin la escudería francesa en acción, Mercedes cerró el jueves como el equipo más consistente y la principal referencia técnica de la sesión, aunque en esta etapa inicial de la pretemporada los tiempos aún no marcan jerarquías reales.