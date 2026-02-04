River venderá alcohol en el Monumental durante los partidos: en qué sectores fue habilitado

River Plate continúa transformando el Estadio Monumental mientras avanzan las obras de modernización y ampliación previstas para los próximos años. En los últimos encuentros, los hinchas ya notaron mejoras visibles en distintos sectores, como la renovación de la fachada de la tribuna Belgrano, la incorporación de nuevos espacios gastronómicos y la instalación de pantallas en las tribunas altas.

Ahora, el club sumará una novedad que marcará un precedente en el fútbol argentino: la venta de cerveza con alcohol durante los partidos oficiales. El estreno será este sábado, cuando el Millonario reciba a Tigre por la cuarta fecha del Torneo Apertura en Núñez.

Desde ese encuentro, River permitirá el expendio de cerveza en áreas delimitadas bajo modalidad hospitality y con consumo limitado por persona, un formato similar al utilizado en festivales masivos como el Lolapalooza, donde la ingesta se encuentra regulada y supervisada.

La iniciativa será implementada como prueba piloto. Solo podrán acceder mayores de 18 años que ocupen las plateas San Martín y Belgrano en sus sectores Medios, Bajos e Inferiores. Además, la bebida no podrá trasladarse a las butacas: deberá consumirse únicamente dentro de los espacios habilitados y controlados.

El club evaluará el desarrollo de esta experiencia para definir si se mantiene en el tiempo o si se extiende a otros sectores, siempre bajo criterios de seguridad y convivencia.

El Monumental cambiará de nombre desde 2027

En el plano comercial, River también atraviesa una etapa de reconfiguración. En 2022, había firmado un acuerdo de naming por siete años con Dorinka —empresa propietaria de los hipermercados Chango Más— que rebautizó al estadio como Más Monumental a cambio de 20 millones de dólares.

Sin embargo, en las últimas horas ambas partes resolvieron dar por terminado ese vínculo. De este modo, el estadio volverá a modificar su denominación a partir del 1 de enero de 2027. Desde Núñez aseguran contar con una propuesta superadora que garantizaría al club al menos 3 millones de dólares por temporada, con posibilidad de mejora.

El insólito error de la voz del estadio del Monumental en la previa del partido ante Universitario. Foto: River Plate El estadio de River Plate dejará de llamarse "Más Monumental". Foto: River Plate

River cerró un contrato millonario con Live Nation

En paralelo, el club rubricó recientemente un acuerdo estratégico con Live Nation, compañía líder en organización de espectáculos y conciertos. El contrato tendrá vigencia por 10 años y un monto global de 110 millones de dólares, correspondiente a los shows que se realizarán en el Monumental durante la próxima década.

Estas decisiones consolidan al estadio como un espacio multifuncional, clave no solo para el fútbol sino también para la generación de ingresos a través de eventos culturales de alcance internacional.