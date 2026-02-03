El estadio de River dejará de llamarse Más Monumental y tendrá nuevo naming: qué pasó y cuánto ganará ahora

La cancha de River dejará de llevar ese nombre tras llegar a un acuerdo con otro empresa. ¿Cuál fue el motivo y cuanto percibirá a partir de ahora?

Luego de un gran comienzo en el torneo Apertura, en el que consiguió dos victorias y un empate en las primeras tres fechas, el River de Marcelo Gallardo buscará mantener este nivel y volver a sumar de a tres el próximo sábado a las 20:00 horas cuando reciba a Tigre en el Más Monumental.

Mientras el fútbol se sigue preparando para el encuentro frente al Matador de Victoria, la dirigencia del Millonario dio un gran avance en la renovación del estadio (a partir de abril comenzarán con el proceso de ampliación y techado) y en las últimas horas se confirmó la noticia de que habrá un cambio en el naming.

Hace algunas semanas trascendió que River había iniciado gestiones para poner fin de manera anticipada al acuerdo comercial que mantenía con la cadena de supermercados Más (Dorinka), firma que desde 2022 daba nombre al estadio Monumental tras una negociación impulsada por la conducción encabezada en ese momento por Jorge Brito. Aunque el contrato original tenía vigencia hasta 2029 y contemplaba un ingreso total de 20 millones de dólares, club y empresa consensuaron una salida anticipada. De este modo, a partir del 1° de enero de 2027 el club dejará de percibir ese aporte económico, pero ganará margen de maniobra para cerrar un nuevo sponsor que bautice al estadio más grande del continente, con capacidad para 85.018 espectadores, de cara a las próximas temporadas.

El estadio dejará River dejará de llamarse Más Monumental y tendrá un nuevo naming Según informó la Página Millonaria, el club de Núñez ya garantizó un piso de 30 millones de dólares por la cesión de los derechos para comercializar el nombre del Monumental desde 2027, una cifra que incluso podría incrementarse. En este nuevo tablero aparece Live Nation, una de las compañías líderes a nivel mundial en la organización de shows, festivales y espectáculos en vivo. La promotora selló, en conjunto con Dale Play y DF Entertainment, un acuerdo para extender por una década más la realización de recitales en el estadio y, además, tendrá un rol activo en la futura negociación vinculada al naming del escenario de Núñez.