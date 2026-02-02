Marcelo Gallardo reveló la frase del periodismo que no le gustó tras el buen arranque de River

Luego del 0-0 ante Central en Arroyito, Gallardo se molestó en conferencia de prensa por una pregunta muy particular. "Hablaron de eso todos estos días", remarcó.

Un tiempo para cada uno. Esa definición le cabe al partido que jugaron Rosario Central y River por la fecha 3 del Torneo Apertura, aunque eso no alcanzó para romper el cero y ambos se fueron con sensaciones encontradas del Gigante de Arroyito, incluido Marcelo Gallardo.

Lo que más fastidió al DT del Millonario no fue precisamente el 0-0 en Rosario, sino más bien una preguntar en particular. En pocas palabras, un periodista le preguntó al Muñeco en conferencia de prensa si el duelo ante el Canalla había sido una buena medida para ver dónde está parado su equipo en este arranque de campeonato.

La pregunta que molestó a Marcelo Gallardo: "¿Fue una buena medida el partido ante Central?" Y lo cierto es que, en primera instancia, el entrenador de River respondió sin escrúpulos. "Sí, claro. Hablaron de eso todos estos días que íbamos a tener una prueba. Parecía que no habíamos jugado contra nadie. Central es una buena medida, un rival complicado y demostramos que vinimos acá y jugamos como nosotros queríamos".

En esa misma cita, Gallardo se lamentó porque "podríamos haber hecho un gol, eso nos hubiera dado otra posibilidad en el segundo tiempo", pero a la vez valoró la solidez de la Banda para plantarse en una cancha siempre complicada. "No lo hicimos. Vuelvo a repetir. En lo que vi hoy, de acuerdo, sigue habiendo evolución en el equipo. Se vio ante un rival durísimo y en su cancha, que vinimos y nos plantamos. Y cuando Central vino, y la parada era difícil, la bancamos. Por momentos controlás el partido, por momentos no y ahí tenés que hacerte fuerte. Y respondimos", remarcó.