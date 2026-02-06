La polémica medida de la dirigencia de Racing que encabeza Diego Milito contra Víctor Blanco

La CD encabezada por Diego Milito tomó una polémica decisión que afecta de lleno los intereses de Blanco, quien presidió a Racing hasta fines de 2024.

Milito tomó una decisión que generó la bronca del entorno de Blanco y hay polémica en Racing. Foto: Archivo

Mientras Racing se prepara recibir a Argentinos en medio de un difícil momento deportivo, la atención se corrió del fútbol a una interna dirigencial que cayó como una bomba en Avellaneda. Encima, vinculada a dos pesos pesados: Diego Milito y Víctor Blanco.

Tensión en Racing: la dirigencia de Milito corrió a Blanco de su palco y del estacionamiento Este viernes terminó de confirmarse lo que desde hace días venía tomando fuerza en los pasillos del Cilindro: la actual dirigencia, encabezada por el Príncipe, resolvió desplazar al expresidente del palco que venía ocupando en el estadio hace años, además de retirarle el estacionamiento interno.

Por supuesto, la repentina decisión dejó secuelas grandes: según informó el medio Racing de Alma, el malestar del lado de Blanco es total. Desde su entorno aseguran que la medida fue tomada sin contemplar lo simbólico del lugar que ocupaba el empresario, luego de 12 años al frente de la institución.

Víctor Blanco busca DT para Racing. Foto: Noticias Argentinas Víctor Blanco fue presidente de Racing hasta fines de 2024. NA La dirigencia de Milito justificó dicho accionar bajo el argumento de una reorganización general de los palcos, explicando que el actual presidente necesitaba disponer de esos espacios y por eso se reordenaron ubicaciones de dirigentes y exdirigentes que tenían el beneficio. Sin embargo, la explicación oficial estuvo lejos de convencer.

El duro descargo del entorno del expresidente tras la medida adoptada La respuesta del círculo cercano al expresidente fue durísima y con declaraciones sin filtro. “El socio tiene potestad para renovar su abono. Esos palcos eran de Blanco desde antes que asumiera su cargo. Por una cuestión de respeto a un expresidente durante 12 años, que además tiene 79 años, no se entiende que le saquen también el estacionamiento. Es una vergüenza”, le dijo el círculo cercano al expresidente al medio partidario de Racing.