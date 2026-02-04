La postura de Racing en el mercado tras la venta de Juan Nardoni a Gremio

La salida de Juan Nardoni al exterior le abrió una ventana a Racing para incorporar un nuevo jugador fuera de término hasta el 31 de marzo.

Racing sacudió media Avellaneda con la venta de Juan Nardoni a Gremio de Puerto Alegre por 8 millones de dólares. Aún se están ultimando detalles y se espera que la transacción sea anunciada de manera oficial en las próximas horas, pero el traspaso ya es un hecho.

De este modo, el equipo de Gustavo Costas se despide de una pieza muy importante y en un momento muy complicado, en el que viene de perder sus primeros 3 partidos de la temporada. Pero, por el otro lado, recibió una importantísima suma de dinero y liberó un cupo para incorporar por salida de jugadores al exterior pese a que el mercado de pases ya finalizó.

Racing decidió no incorporar a nadie más en el mercado de pases Juan Nardoni Racing no tiene pensado sumar un nuevo futbolista tras la salida de Nardoni. Racing Club Y si bien se especulaba que la Academia aprovecharía esta oportunidad para reforzarse, llenar el hueco que dejó el volante de 23 años y ayudar a levantar el pésimo arranque, el club tomó la sorpresiva decisión de no hacer uso de esta posibilidad que brinda la AFA.

La postura la Academia es cubrir la salida de Nardoni con los jugadores con los que ya cuenta en el plantel y apostar en todo caso por los juveniles antes de traer un nuevo refuerzo. La idea es encontrar soluciones internas a y llegar a un equilibrio dentro del plantel para poder revertir la situación futbolística.