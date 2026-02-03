El duro revés que podría recibir Racing por parte de la Liga Profesional para el partido ante Argentinos

El Racing de Gustavo Costas no levanta cabeza. Tras perder frente a Gimnasia en el Bosque y ante Rosario Central en el Cilindro, la Academia volvió a recibir un golpe bajo en su visita a Tigre, quien lo derrotó por 3-1 y estiró el mal presente del subcampeón del fútbol argentino.

Además de esta pésimo arranque de torneo, el quinto en toda su historia con tres derrotas al hilo desde el comienzo, la Academia podría recibir otra mala noticia este miércoles, ya que de cara al partido de este sábado a las 18 horas frente a Argentinos Juniors el elenco de Avellaneda podría perder la localía y tendría que hacer de local en otro estadio.

Racing podría perder la localía para el choque con Argentinos Juniors El motivo se debe al estado del césped del Estadio Presidente Perón, que durante el encuentro frente a Central se lo vio en un muy mal estado y ante ello, Diego Milito, presidente de la Academia, fue advertido por las autoridades de la Liga Profesional de la necesidad de una mejora inmediata.

Deplorable: así está el Cilindro de Avellaneda antes del Racing-Central. Deplorable: así estaba el Cilindro de Avellaneda antes del Racing-Central. Foto: @Sacostaracing Es por ello que este miércoles 4 de febrero por el mediodía, un veedor de la LPF visitará el Cilindro para evaluar las condiciones del campo de juego y allí determinará si el partido entre Racing y Argentinos Juniors se jugará allí o se tendrá que disputar en otro estadio.

La explicación de Racing por el pésimo estado del campo de juego del Cilindro Desde la dirigencia de Racing señalaron en aquel momento que se trataba de una etapa de transformación progresiva, enmarcada en un plan integral que había dado sus primeros pasos a comienzos de 2025, con trabajos estructurales profundos. En la misma línea, añadieron: "En los primeros días de 2026 se procedió a la remoción del piso de invierno mediante el uso de sustancias químicas y, luego, al sembrado de una nueva carpeta vegetal ry grass".