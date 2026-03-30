Atentos, Independiente y Racing: la AFA confirmó el árbitro para el clásico de Avellaneda

De cara al choque entre Independiente y Racing de este sábado en el Libertadores de América, ya fue confirmada la terna arbitral completa.

El árbitro Leandro Rey Hilfer fue designado hoy para dirigir el clásico de Avellaneda que disputarán Independiente frente a Racing el próximo sábado a las 17:30, por la decimotercera fecha del Torneo Apertura 2026. La AFA dio a conocer este lunes la terna y junto al principal estarán Germán Delfino en el VAR y Diego Romero en el AVAR.

Asimismo, los jueces de línea serán Juan Pablo Belatti y Juan Mamani mientras que el cuarto árbitro será Nicolás Lamolina.

Los antecedentes de Rey Hilfer con Independiente y Racing Leandro Rey Hilfer Rey Hilfer dirigirá el clásico de Avellaneda. NA Rey Hilfer dirigió en 13 oportunidades a Independiente, de las cuales el Rojo ganó en 4, empató en 6 y perdió en 3. La última fue el pasado 17 de agosto cuando el Rey de Copas perdió 2-1 con Vélez en el estadio José Amalfitani por la quinta fecha del Torneo Clausura.

Por su parte, el árbitro pitó 10 veces a Racing, de las cuales la Academia ganó en 4, empató en 3 y perdió en 3. La última vez que dirigió a los de Gustavo Costas fue en la Fecha 6 de este Torneo Apertura cuando empató 0-0 ante Boca en la Bombonera, siendo este el segundo encuentro en que arbitró a los Blanquicelestes en este campeonato tras la derrota 2-1 en el debut ante Gimnasia de La Plata.

La terna arbitral completa Árbitro: Leandro Rey Hilfer