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Atentos, Independiente y Racing: la AFA confirmó el árbitro para el clásico de Avellaneda

De cara al choque entre Independiente y Racing de este sábado en el Libertadores de América, ya fue confirmada la terna arbitral completa.

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Independiente y Racing jugarán el clásico este sábado en el Libertadores de América.

Independiente y Racing jugarán el clásico este sábado en el Libertadores de América.

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El árbitro Leandro Rey Hilfer fue designado hoy para dirigir el clásico de Avellaneda que disputarán Independiente frente a Racing el próximo sábado a las 17:30, por la decimotercera fecha del Torneo Apertura 2026. La AFA dio a conocer este lunes la terna y junto al principal estarán Germán Delfino en el VAR y Diego Romero en el AVAR.

Asimismo, los jueces de línea serán Juan Pablo Belatti y Juan Mamani mientras que el cuarto árbitro será Nicolás Lamolina.

Los antecedentes de Rey Hilfer con Independiente y Racing

Leandro Rey Hilfer
Rey Hilfer dirigir&aacute; el cl&aacute;sico de Avellaneda.

Rey Hilfer dirigirá el clásico de Avellaneda.

Rey Hilfer dirigió en 13 oportunidades a Independiente, de las cuales el Rojo ganó en 4, empató en 6 y perdió en 3. La última fue el pasado 17 de agosto cuando el Rey de Copas perdió 2-1 con Vélez en el estadio José Amalfitani por la quinta fecha del Torneo Clausura.

Por su parte, el árbitro pitó 10 veces a Racing, de las cuales la Academia ganó en 4, empató en 3 y perdió en 3. La última vez que dirigió a los de Gustavo Costas fue en la Fecha 6 de este Torneo Apertura cuando empató 0-0 ante Boca en la Bombonera, siendo este el segundo encuentro en que arbitró a los Blanquicelestes en este campeonato tras la derrota 2-1 en el debut ante Gimnasia de La Plata.

La terna arbitral completa

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Germán Delfino

AVAR: Diego Romero

Fuente: NA

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