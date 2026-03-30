La confesión de Damián Ayude sobre su salida de San Lorenzo: "Me sorprendió, no me dieron argumentos"

A dos semanas de su despido, Damián Ayude aseguró que no se esperaba ese abrupto desenlace y apuntó contra los manejos de la dirigencia.

El pasado martes 17 de marzo, sorprendió a todo el fútbol argentino el despido de Damián Ayude en San Lorenzo. Si bien no había comenzado el 2026 de la mejor manera posible, parecía que se había ganado una mochila por lo hecho en 2025. Sin embargo, el 2-5 como local contra Defensa y Justicia fue lapidario.

Con un balance de 9 victorias, 11 empates y 9 derrotas en 29 partidos jugados, el entrenador de 43 años vio truncado su ciclo en el cuadro de Boedo, el cual estuvo muy condicionado por la fuerte crisis institucional del club y las constantes inhibiciones y limitaciones económicas.

Damián Ayude aseguró que lo sorprendió su salida de San Lorenzo Damián Ayude aseguró que lo sorprendió su salida de San Lorenzo "Muchas veces el rol del entrenador es el fusible. A veces, no queda otra que aceptar", se lamentó el ex DT del Ciclón este lunes en F90 por ESPN, a dos se manas de su salida. En ese sentido, reveló que no se esperaba este abrupto desenlace: "La verdad que me sorprendió. Si bien este semestre no se dio todo como nosotros esperábamos en cuanto a resultados, veníamos de cinco partidos sin perder", confesó.

"No me dieron muchos argumentos. Me lo manifestó el presidente y no mucho más. Me hubiese gustado, como entrenador, para mejorar. Pero no tuve tanta devolución", detalló luego, apuntando contra los manejos de Sergio Costantino. A su vez, se mostró molesto por cómo se lo comunicaron: "Llegamos a las 7 de la mañana, empezamos a armar el entrenamiento. El profe había armado cinco estaciones, había para hacer un juego de posesión... Estaba todo listo y (los dirigentes) llegaron un poco más tarde de lo que tendrían que haber llegado (para comunicar la noticia)".