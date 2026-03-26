Tras no ser llamado para volver a San Lorenzo, Leandro Romagnoli es nuevo DT de un conocido club sudamericano
Luego de que no apareciera como una opción en el Ciclón, Leandro Romagnoli será el nuevo entrenador de un reconocido club sudamericano.
Tras la salida de Damián Ayude, se esperaba que San Lorenzo, por lo menos, se contactara con Leandro Romagnoli, el máximo ídolo de la institución azulgrana, para ofrecerle nuevamente el cargo de DT (estuvo en 2024 tras la salida de Rubén Darío Insua).
Sin embargo, la dirigencia del Ciclón se inclinó por contratar a Gustavo Álvarez, quien debutó hace unas horas en el empate por 1-1 frente a Riestra. A pesar de que no regresó al club de sus amores, el Pipi dirigirá a su tercer club como entrenador profesional.
El miércoles por el mediodía, Romagnoli llegó a Asunción para ser presentado como el nuevo entrenador de Guaraní de Paraguay. Luego de lo que fue su paso por San Martín de San Juan, donde estuvo muy cerca de evitar el descenso, el Pipi vivirá su primera experiencia internacional como DT.
Leandro Romagnoli es el nuevo DT de Guaraní de Paraguay
En su llegada al país, la leyenda de San Lorenzo dejó en claro sus sensaciones y objetivos: “Tengo las mejores expectativas. Estoy muy contento de estar en Guaraní, un equipo muy grande de Paraguay. Conozco bien al país, he venido a jugar varias veces durante mi carrera. Soy un técnico que quiere un equipo intenso, que le guste ser protagonista en cada partido y tener la pelota. Quiero que tengamos una mentalidad ganadora. Soy consciente de que estamos en un grande de Paraguay”, lanzó.
En cuanto al plantel que tendrá para esta nueva etapa, Romagnoli destacó: “Hay un buen plantel con jugadores de experiencia, con futbolistas jóvenes y buenos. Después, nos vamos a ir conociendo día a día y vamos explicar mejor el estilo de lo que uno quiere en cada entrenamiento y partido. Se viene un partido ahora, otro el domingo y luego una seguidilla importante de encuentros. Hay que trabajar mucho”.
El flojo presente de Guaraní
El elenco paraguayo no atraviesa un buen presente en el torneo local. Se encuentra en la zona baja de la tabla y necesita volver a la senda del triunfo para así pelear contra los gigantes del país en un torneo muy parejo.
Aunque ya tomó las riendas del equipo, el estreno del entrenador argentino deberá aguardar algunos días más. Guaraní afrontará en lo inmediato su compromiso ante 2 de Mayo, aunque todo indica que el debut oficial del nuevo DT se producirá recién el próximo fin de semana frente a Sportivo Trinidense.