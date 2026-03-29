La llamativa frase con la que Costas palpitó el clásico contra Independiente: "Son un campeonato aparte"

Tras la clasificación de Racing en Copa Argentina, Gustavo Costas palpitó el clásico frente al Rey de Copas el próximo sábado en el Libertadores de América.

Racing sufrió más de la cuenta, pero cumplió con su objetivo: con un gol de Maravilla Martínez, el equipo dirigido por Gustavo Costas le ganó 1-0 a San Martín de Formosa, equipo que milita en el Federal A, en el Florencio Sola y se metió en los 16vos de final de la Copa Argentina donde en la próxima instancia se medirá con el ganador de la llave entre Defensa y Chaco For Ever.

Gustavo Costas analizó la clasificación de Racing en Copa Argentina A pesar de que su equipo dominó todo el partido, el entrenador se lo vio -en reiteradas ocasiones- hacer el gesto de tranquilidad debido a que sus dirigidos no podían cerrar el partido. Es por ello que en la conferencia de prensa remarcó este tema: “Tenemos que saber ganar así también. No jugamos tan bien, pero no teníamos que sufrir, erramos muchos goles”, sentenció.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_lanumerouno/status/2038094294527963324&partner=&hide_thread=false La de @NBrotzmann para Gustavo #Costas: "Erramos muchos goles especialmente en el segundo tiempo". pic.twitter.com/zPLrpdULw6 — LaNúmeroUno (@_lanumerouno) March 29, 2026 Por otro lado, habló sobre la identidad que busca darle a la Academia: “Estamos intentando ser más directos; a veces sale, a veces no. Estamos muy contentos con el juego", mencionó. Y luego aseguró que la Copa Argentina es uno de los grandes objetivos del 2026: “La Copa Argentina la tenemos que ganar porque Racing no la ganó. La queremos”.

Gustavo Costas palpitó el clásico de Avellaneda contra Independiente Ahora, el próximo compromiso que tendrá que afrontar el Racing de Gustavo Costas será nada más y nada menos que el clásico de Avellaneda contra el Independiente de Gustavo Quinteros el próximo sábado 4 de abril en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini a las 17:30 horas.

Pensando en ese choque, el DT lanzó una picante frase para palpitar el duelo que paralizará toda Avellaneda: "Los clásicos son especiales, son un campeonato aparte para nosotros”, remarcó. Incluso, con el 1-0 a favor, ya pensó en el Rojo y decidió cuidar a su goleador, Maravilla, para tenerlo al 100%.